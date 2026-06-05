الصليب الأحمر اللبناني: كل الجنوب اللبناني بات مهددًا.. وأكثر من 200 مسعف وعامل طبي سقطوا ضحايا

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الميداني في لبنان يشهد تطورات متسارعة وحالة من الغموض، في ظل استمرار القصف والتهديدات التي تطال مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.

وأوضح الزغبي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التهديدات لم تعد تقتصر على منطقة محددة، بل امتدت لتشمل مناطق جنوب الليطاني وشرقه ومنطقة الزهراني، إلى جانب مناطق في البقاع الغربي، ما يعكس اتساع رقعة التوتر والتصعيد الميداني.

وأضاف أن خريطة المناطق المهددة تتغير بشكل يومي، مع ظهور تهديدات جديدة تستهدف بلدات ومناطق لم تكن ضمن نطاق الخطر في السابق، مشيرًا إلى أن «كل الجنوب اللبناني بات مهددًا» في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق الاستهداف.

وفيما يتعلق بالخسائر البشرية، أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني أن الطواقم الطبية والإسعافية تواجه مخاطر كبيرة أثناء أداء مهامها الإنسانية، لافتًا إلى أن أكثر من 200 مسعف وعامل في القطاعين الطبي والإسعافي سقطوا ضحايا خلال الفترة الماضية.

وشدد «الزغبي» على أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه فرق الاستجابة الإنسانية في الميدان، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإغاثية والطبية مع استمرار التصعيد واتساع دائرة المناطق المتضررة.