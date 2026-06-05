جيش الاحتلال: مقتل أكثر من 125 شخصا في جنوب لبنان واعتقال 60 مطلوبا بالضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات تواصل عملياتها في ثلاثة قطاعات بالتوازي مع إزالة التهديدات التي تواجه مواطني إسرائيل.

وأضاف: "في القيادة الشمالية، تم استهداف أكثر من 650 هدفًا لحزب الله خلال الأسبوع الماضي، والقضاء على أكثر من 125 شخصا في جنوب لبنان.

وفي القيادة الجنوبية، استمرت عمليات التنقيب المنهجية لتحديد مواقع المخابئ تحت الأرض وتدميرها، مع التركيز على منطقة خان يونس، كما تم القضاء على شخص تسلل إلى البلاد في 7 أكتوبر وشارك في اختطاف أربعة إسرائيليين من ميغونيت عند مفترق ريم.

وفي القيادة المركزية، تم اعتقال أكثر من 60 مطلوبًا، من بينهم أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ هجوم في المستقبل القريب".