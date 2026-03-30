هيئة الدواء: نتابع عملية التصنيع بجدية .. والمخزون الاستراتيجي مطمئن

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن سوق الدواء في مصر يُعد من الأسواق القوية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن نسبة توطين صناعة الأدوية تتجاوز 91%، حيث يتم تصنيع غالبية المستحضرات داخل المصانع المحلية، مدعومة ببنية تحتية قوية للصناعة الدوائية.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاستيراد يتركز بشكل أساسي على المواد الخام المستخدمة في التصنيع، لافتًا إلى أن الخطط الاستيرادية يتم إعدادها وإصدارها خلال الربع الأخير من العام، بما يضمن توافر الخامات اللازمة للإنتاج، وقد بدأت الشركات بالفعل في استيراد احتياجاتها منذ بداية العام الجاري، مع متابعة دورية للمخزون.

وأشار رجائي إلى أن المخزون الحالي من المواد الخام والمستحضرات الدوائية مطمئن، مؤكدًا انتظام معدلات التصنيع والتوزيع وتوافر الأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة، ومشددا على عدم وجود داعٍ لتخزين الأدوية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالاستهلاك الطبيعي دون زيادة.