ياسر ريان: الزمالك يحتاج للاعبين أصحاب السرعات أمام اتحاد العاصمة

تحدث ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"خسارة الزمالك في الذهاب بهدف نظيف نتيجة ليست سيئة، هناك تهور في دفاع نادي الزمالك ويجب الحفاظ على الشباك في مباراة الإياب".

وأضاف:"يجب على الزمالك أن يلعب على عدم تلقى أي هدف، الزمالك لديه فرصة كبيرة في التتويج بلقب الكونفدرالية وإسعاد جماهيره".

وأردف: "أحمد ربيع لاعب جوكر ويجيد الدفاع والنجوم وقد يكون ورقة رابحه في تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية، وادم كايد لم يقدم الأداء المطلوب منه وأتمنى من متعمد جمال ثبات تشكيل الزمالك".

وأوضح أن الزمالك يحتاج للاعبين أصحاب السرعات أمام اتحاد العاصمة مثل شيكو بانزا وبيزيرا.

واختتم حديثه قائلًا:"محمد إسماعيل لا يصلح لمركز الظهير الأيمن وأفضل الدفاع باللاعب محمد إبراهيم".