الهزار قلب حياتي لكابوس.. شيماء نصار ترد لأول مرة على اتهامات العصابة الدولية

قالت الفنانة شيماء نصار، إنها تعرضت لحالة صدمة شديدة بسبب الهجوم الكبير الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول اتهامات وصفتها بأنها مغلوطة ومبالغ فيها، مشيرة إلى أن حجم الشائعات كان قاسيًا نفسيًا عليها وعلى أسرتها.

وقالت "نصار" خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها لم تصدق في البداية ما يتم تداوله عنها، مؤكدة أنها فوجئت بتحويل المزاح والمحتوى الترفيهي عبر “تيك توك” إلى اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أن بعض ما قيل عنها تسبب لها في أزمة نفسية كبيرة دفعتها للتفكير بشكل سلبي بسبب الضغط والهجوم المتواصل.

العصابة الدولية

وأوضحت أن ما تم تداوله بشأن خطبتها أو ارتباطها بعصابات دولية وغسل الأموال “عارٍ تمامًا من الصحة”، مؤكدة أن المقاطع التي ظهرت عبر “تيك توك” كانت في إطار المزاح والتمثيل فقط، باعتبارها فنانة تقدم محتوى ترفيهيًا لا أكثر.

وشددت على أنها تحترم بلدها وقوانينها وتعتز بكونها مصرية، مؤكدة أنها لا يمكن أن تنخرط في أي أعمال تضر بسمعة وطنها أو تخالف القانون، معتبرة أن الزج باسمها في مثل هذه الاتهامات تسبب لها في أذى نفسي وإنساني كبير.

وأضافت أنها أصبحت أكثر حذرًا في التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التجربة القاسية التي مرت بها، مؤكدة أن كثيرًا من الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا تكون غير دقيقة أو مبنية على سوء فهم.

وأشارت إلى أنها تشعر بوجود محاولات متعمدة لتشويه صورتها ونشر الشائعات عنها من خارج مصر، لكنها فضلت عدم توجيه اتهامات مباشرة لأي شخص، مؤكدة أنها تترك الأمر للقانون والحقيقة.

وشددت على أن الحرية الشخصية لا تعني تجاوز القيم أو الأخلاق، موضحة أن لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه طالما يلتزم باحترام المجتمع وحدود الأدب والقانون، مشيرة إلى أن البعض أصبح يفسر أي مزاح أو محتوى خفيف بشكل خاطئ ومبالغ فيه.

وأضافت أن الهجوم العنيف على السوشيال ميديا جعلها تشعر بالخوف أحيانًا من الكلام أو المزاح، بسبب احتمالية تحريف الكلمات أو إخراجها من سياقها الحقيقي، مؤكدة أن “السوشيال ميديا” أصبحت ساحة خطيرة لإطلاق الأحكام دون التحقق من الحقيقة.