برلمانية: إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة نقلة في ملف الحماية الاجتماعية

رحبت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، مؤكدة أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وقالت النائبة في تصريحات لها اليوم: إنشاء الصندوق يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم آليات دعم مستدامة للأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.



وأضافت أن الصندوق سيوفر شبكة أمان تكافلية تسهم في مواجهة الأزمات الطارئة، وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحد من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية على معيشة المواطنين.

معايير واضحة لاستحقاق الدعم

وأشارت إلى أن نجاح الصندوق مرهون بوضع آليات إدارة شفافة، ومعايير واضحة لاستحقاق الدعم، تضمن وصول المساندة لمستحقيها الحقيين دون بيروقراطية أو إهدار.

التعامل مع مشروع القانون بمسؤولية

وأكدت أن مجلس النواب، سيتعامل مع مشروع القانون بمسؤولية خلال مناقشاته المقبلة، لضمان خروجه بصيغة تحقق أهدافه في تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة بين المواطنين، وتتكامل مع برامج الحماية الاجتماعية القائمة.

وأعلنت دعمها الكامل لكل المبادرات التي تعزز الاستقرار الأسري وتدعم تمكين المرأة والشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.