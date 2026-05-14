قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيهما أفضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة أم يوم عرفة وحده؟ أمين الفتوى يوضح
الشروط وأسعار الاستمارات.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026
استباقًا لعيد الأضحى.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن بقيمة 10 ملايين جنيه
حماية المستهلك: عقوبات البيع بأسعار مبالغ فيها تصل لـ 2 مليون جنيه
إدارة مرنة لشبكة المياه.. وزير الري يناقش الموقف المائي في المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات
امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور
بابا في الشرطة.. كيف فضحت كاميرات الإسكندرية كذبة سيدة لترهيب جارها؟
تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2026
تحت ستار الجرانيت..سقوط امبراطورية غسل الأموال ومصادرة ثروات بـ 100 مليون جنيه
28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق
للأضواء والشهرة.. أبوقير للأسمدة يتأهل إلى بطولة الدوري الممتاز
غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع 26 يوليو بالاتجاهين غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الصندوق التكافلي لدعم الأسرة خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية

النائب أيمن حامد، عضو مجلس الشيوخ
النائب أيمن حامد، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب أيمن حامد، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو دعم الأسرة المصرية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها النساء والأطفال المتضررون من عدم تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها.

وقال “حامد” إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل العمل على بناء منظومة اجتماعية وتشريعية أكثر عدالة وإنصافًا، تستهدف الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية متكاملة للتعامل مع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بملف النفقة وتنفيذ الأحكام القضائية.

حماية استقرار الأسرة المصرية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تعثر تنفيذ أحكام النفقة يفرض ضغوطًا اقتصادية ونفسية كبيرة على النساء والأبناء، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية ومتطلبات المعيشة والرعاية الصحية، مؤكدًا أن إنشاء صندوق متخصص لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ سيسهم في تسريع حصول المستحقين على حقوقهم، ويجنبهم الدخول في إجراءات طويلة ومعقدة.

وأضاف أن الصندوق الجديد يمثل خطوة مهمة نحو توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر كفاءة، من خلال ضمان عدم تأثر الأبناء بالأزمات الناتجة عن تأخر تنفيذ أحكام النفقة، بما يحافظ على استقرارهم التعليمي والنفسي والاجتماعي، ويوفر بيئة أكثر أمانًا تساعدهم على استكمال حياتهم بصورة طبيعية.

وأشار “حامد” إلى أن نجاح الصندوق يتطلب وجود آليات تنفيذ واضحة وسريعة، إلى جانب التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بحقوق الأسرة وآليات الاستفادة من خدمات الصندوق.

وشدد على أن مشروع القانون يمثل إضافة قوية لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر، ويؤكد حرص الدولة على صون كرامة الأسرة المصرية وحماية حقوق أفرادها، خاصة الأطفال والنساء باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم النائب أيمن حامد بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تطوير التشريعات الداعمة للأسرة المصرية، بما يعزز من قدرة الدولة على بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من حماية الأسرة وتوفير حياة كريمة وآمنة لكل أفرادها.

النائب أيمن حامد مجلس الشيوخ تنظيم الصندوق التكافلي الأسرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

مشاهدة المباراة

ما حكم المزاح بألفاظ سيئة أثناء تشجيع كرة القدم؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

خالد الجندي

خالد الجندي: التربية منهج سماوي وركيزة لبناء الإنسان الصالح

الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل مدير البرامج الدولية بالجامعة العالمية بلبنان لبحث تعزيز التعاون المشترك

الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل مدير البرامج الدولية بالجامعة العالمية بلبنان لبحث تعزيز التعاون المشترك

بالصور

امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

دراسة تكشف.. عادة واحدة يوميا تحافظ وزنك بعد فقدانه

خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا

دراسة صادمة.. العمل لعدد ساعات طويلة قد يؤثر على وزنك بشكل كبير

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد