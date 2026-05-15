إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي أسوان القاهرة

تعرض 14 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة.

تعود تفاصيل الحادث، عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد كمين غرب أسوان على الطريق الصحراوي الغربى مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة بأسوان، لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية.

كما انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على أسبابها، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات لتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعى وتم تحرير محضر بالواقعة.