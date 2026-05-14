محافظ أسوان يتابع خطة تطوير فندق كتراكت وجزيرة ألفانتين دعما للسياحة وتحقيقا لرؤية مصر 2030

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمدير عام فندق كتراكت مستر إيتيان جاليز ، وذلك بحضور مستر سليم شارو كبير ممثلى الشركة المالكة ، لمتابعة خطط التطوير السياحى وتعزيز الإستثمار الفندقى بالمحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من جهود متواصلة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

دعم جهود التطوير السياحى:

أكد محافظ أسوان حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات السياحية والتنموية التى تسهم فى تعزيز مكانة أسوان كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية ، بما يحقق الإستفادة من المقومات التاريخية والحضارية والطبيعية التى تتمتع بها المحافظة .

عرض رؤية التطوير:

تناول اللقاء إستعراض رؤية الشركة المالكة لتنفيذ مشروع التطوير الشامل لفندق كتراكت ، والذى بدأ العمل فيه خلال شهر مايو الجارى ، ويستمر لمدة تصل فى حدود 18 شهراً ، بهدف رفع كفاءة الفندق والحفاظ على طابعه التاريخى والمعمارى المميز .

جهود

تطوير جزيرة ألفانتين:

كما تم خلال اللقاء مناقشة مشروع التطوير الخاص بجزيرة ألفانتين ، بما يسهم فى تعظيم الإستفادة السياحية والحضارية من الجزيرة ، وخلق تجربة سياحية متكاملة تليق بمكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية .

تعزيز الإستثمار ودعم الإقتصاد:

أشار المهندس عمرو لاشين إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة قوية لقطاع السياحة بالمحافظة ، وتسهم فى جذب المزيد من الإستثمارات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء أسوان ، فضلاً عن دعم الإقتصاد المحلى .

التنسيق المستمر مع المستثمرين:

وأكد المحافظ إستمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والشركات الإستثمارية العاملة فى القطاع السياحى ، من أجل تذليل أى معوقات، وتسريع معدلات التنفيذ بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة .

الخلاصة: محافظة أسوان تواصل دعم جهود التطوير السياحى والإستثمارى من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير المنشآت الفندقية والمواقع السياحية، بما يعزز من مكانة أسوان السياحية ويدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .