محافظ أسوان يبحث مع وفد"الفاو" تعزيز سلاسل القيمة للمحاصيل الإستراتيجية ودعم صغار المزارعين

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والتعاون الكندى، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وإيمان عسران مسئول التنمية بالسفارة الكندية، وكورستوفر جوزيف الخبير الإقتصادى الزراعى، إلى جانب عدد من مسئولى وإستشارى منظمة الفاو ومشروع المنظمة ووزارة الزراعة، ومدير عام الزراعة بالمحافظة، وذلك لمتابعة نتائج مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى" الجارى تنفيذه بعدد من قرى المحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم سلاسل القيمة المضافة والإنتاج الزراعى بجودة عالية، والإهتمام بصغار المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم سلاسل القيمة والتصنيع الزراعى:

أشاد المهندس عمرو لاشين بالتعاون البناء والمثمر مع منظمة الفاو والسفارة الكندية، وما يتم تنفيذه من مشروعات زراعية وتنموية تسهم فى دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية داخل القرى المستهدفة، مؤكداً أن الموقع الإستراتيجى الفريد لمحافظة أسوان يؤهلها لتكون بوابة رئيسية نحو الأسواق الإفريقية ، مؤكداً على أهمية إستغلال المناطق اللوجستية المتاحة بالمحافظة، سواء بمدينة أبو سمبل السياحية أو منطقة كركر أو مدينة أسوان الجديدة، لتكون مراكز لتجميع المنتجات الزراعية والتصنيع الزراعى، بما يسهم فى إضافة قيمة مضافة للمحاصيل قبل تصديرها للأسواق الإفريقية .

التكامل مع إستراتيجية أسوان 2040 والشركات الناشئة:

أكد المحافظ أهمية التشبيك والتكامل بين المشروع ومحاور إستراتيجية أسوان 2040، وخاصة فى الجوانب الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق الإستدامة، إلى جانب ربط المشروع بالجهود التنموية الجارية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والإستراتيجية الوطنية للتمور التى تتبناها منظمة الفاو ، لتعظيم الإستفادة من المزايا النسبية للمحاصيل الأسوانية وعلى رأسها البلح والمانجو والدوم، مع التركيز على الجوانب التسويقية وتكوين تكتلات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية وتحسن الظروف المعيشية للمزارعين والمستفيدين، فضلاً عن دعم الربط بين المشروع والشركات الناشئة التى يديرها شباب أسوان فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى .

وفد الفاو يشيد بالمزايا التنافسية لأسوان:

ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لما تمتلكه محافظة أسوان من مقومات ومزايا تنافسية فى المجال الزراعى، مؤكدين أن الشراكة مع المحافظة أثمرت منذ عام 2023 عن تنفيذ مشروع زراعى متكامل داخل 12 قرية بمراكز أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو ، موضحين بأن المشروع نجح حتى الآن فى تنفيذ 120 مشروعاً صغيراً و12 مشروعاً متوسطاً فى مجالات متعددة، من بينها مشاتل القصب، وتدوير المخلفات الزراعية، وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية، ومبردات الموز، وتجفيف وتعبئة وتغليف البلح، وإنتاج الأعلاف، وغيرها من الصناعات القائمة على القيمة المضافة .

كما أشاد الوفد بلقاء المهندس عمرو لاشين، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون والتنسيق للتعرف على رؤية المحافظة وإحتياجاتها الفعلية، بما يسهم فى توجيه التدخلات المطلوبة لتطوير المشروع، مؤكدين إستمرار التعاون مع الحكومة المصرية من خلال هيئة المعونة الكندية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" .

جهود المشروع ورفع وعى المزارعين:

وخلال اللقاء إستعرض الوفد جهود المشروع فى تنفيذ 87 مدرسة حقلية حتى الآن، إستفاد منها 1720 منتفعاً، بهدف رفع وعى المزارعين بالأساليب الحديثة للتعامل مع المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجيتها ، كما تم إستعراض معدلات النجاح التى حققها المشروع، والذى تبلغ تكلفته 10 ملايين دولار كندى، ويتم تنفيذه خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2027 داخل 12 قرية بمراكز أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو، حيث يشمل المشروع تعزيز الحوكمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، وتطبيق نظم الزراعة الذكية مناخياً، ودعم الحلول الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى، بما يسهم فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة أسوان .

الخلاصة: محافظة أسوان تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع منظمة الفاو والتعاون الكندى لدعم الزراعة الذكية مناخياً، وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الإستراتيجية، وتمكين صغار المزارعين، بما يدعم الأمن الغذائى والتنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 وإستراتيجية أسوان 2040.