في أسوان.. إزالة واسترداد 27 قطعة أرض أملاك دولة وإزالة 6متغيرات بـ كوم أمبو

لليوم الثاني علي التوالي، وفى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، والسيد الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة بالتصدي للتعديات علي الأراضي أملاك الدولة الخاصة ومخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية والدفع بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح.

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢٥، برئاسة السيد الدكتور سعيد حلمى عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية وعضوية كلاً من المستشار أحمد أنور عبدالدايم، والدكتور بدر عبدالسيد مصطفى، والأستاذ محمد حسن لطفى وباقي أعضاء اللجنة، وقيادات المحافظة بالمرور على مركز ومدينة كوم أمبو لمتابعة ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح للتصدي للتعديات علي الأراضى أملاك الدولة الخاصة ومخالفات البناء والتعدى علي الأراضي الزراعية.

إسترداد أراضى الدولة

وفي هذا الصدد وأثناء مرور اللجنة رفقة مسؤولى المحافظة والمركز والمدينة تم إزالة وإسترداد عدد 27 قطعة أرض أملاك دولة، وكذا تم إزالة عدد 6 متغيرات مكانية غير قانونية ومصادرة معدات ومواد البناء وإضافتها لمخازن المركز والمدينة.

كما تم دفع بعض المواطنين للتقدم بطلبات التقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة ، وكذا التقدم بطلبات تصالح لمخالفات البناء ، وعليه تم التقدم بعدد 12 طلبا لتقنين وضع يد أثناء تواجد اللجنة وبمعرفتها، وتم إمهال باقى المتعدين مدة ٧٢ ساعة للتقديم على المنصة الوطنية لعدم التعرض للمساءلة القانونية وإسترداد الأرض بما عليها، وكذا تم تقديم عدد ٩ طلبات تصالح لمخالفات البناء.

وما زالت اللجنة مستمرة فى القيام بمهامها وأعمالها بباقى مراكز ومدن المحافظة.