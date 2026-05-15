أخبار أسوان| دعم صغار المزارعين.. تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب.. واسترداد 27 قطعة أرض أملاك دولة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 14-5-2026 أحداث متنوعة.

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات السياحية والتنموية التى تسهم فى تعزيز مكانة أسوان كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية ، بما يحقق الإستفادة من المقومات التاريخية والحضارية والطبيعية التى تتمتع بها المحافظة .

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والتعاون الكندى، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وإيمان عسران مسئول التنمية بالسفارة الكندية، وكورستوفر جوزيف الخبير الإقتصادى الزراعى، إلى جانب عدد من مسئولى وإستشارى منظمة الفاو ومشروع المنظمة ووزارة الزراعة، ومدير عام الزراعة بالمحافظة، وذلك لمتابعة نتائج مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى" الجارى تنفيذه بعدد من قرى المحافظة .



محافظ أسوان يبحث مع وفد"الفاو" تعزيز سلاسل القيمة للمحاصيل الإستراتيجية ودعم صغار المزارعين

جهود متنوعة

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً مع وفد برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) ، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ الجارية بمشروعات تحسين خدمات مياه الشرب بعدد من المناطق الحيوية بمدينة أسوان ، وبحث آليات تسريع وتيرة العمل للإنتهاء الكامل من المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة .



المحافظ يتابع نسب تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بشرق مدينة أسوان

لليوم الثاني علي التوالي، وفى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، والسيد الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة بالتصدي للتعديات علي الأراضي أملاك الدولة الخاصة ومخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية والدفع بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح.

في أسوان.. إزالة واسترداد 27 قطعة أرض أملاك دولة وإزالة 6متغيرات بـ كوم أمبو