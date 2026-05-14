المحافظ يتابع نسب تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بشرق مدينة أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً مع وفد برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) ، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ الجارية بمشروعات تحسين خدمات مياه الشرب بعدد من المناطق الحيوية بمدينة أسوان ، وبحث آليات تسريع وتيرة العمل للإنتهاء الكامل من المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة .

ويأتى ذلك إستمراراً للشراكة التنموية الناجحة والتعاون المثمر بين محافظة أسوان والجانب السويسرى لدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وضم الوفد كلاً من السيد أندرياس زيست مدير البرنامج ، والسيدة مديحة عفيفى مديرة المشروع ، والمهندس إيفو فولميلى خبير إدارة المشروعات ، بالإضافة إلى المهندس أشرف صبرى منسق المشروع .

متابعة مشروعات تحسين مياه الشرب:

رحب المهندس عمرو لاشين بفريق العمل ، مشيداً بما حققه المشروع خلال مرحلته الأولى من تحسين خدمات مياه الشرب بالمناطق المستهدفة بمنطقة خور عواضة ، إلى جانب ما تم تنفيذه ضمن المرحلة الثانية بمناطق السيل وعزب كيما ، ولاسيما أن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الدولية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين من مشكلات ضعف أو إنقطاع المياه المتكرر ، لافتاً إلى أن المشروع ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة لأكثر من 50 ألف نسمة بالمناطق المستهدفة .

جهود

نسب التنفيذ والدعم الفنى:

شهد الإجتماع إستعراض سبل دعم التعاون والتنسيق للإنتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع ، والذى وصلت نسب التنفيذ فيه إلى أكثر من 90 % ، مع متابعة التقدم المحرز فى مختلف مكونات المشروع ، وخاصة ما يتعلق بالدعم الفنى المقدم لشركة أسوان لمياه الشرب والصرف الصحى ، ودوره فى رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تمت مناقشة أبرز التحديات وآليات تذليل العقبات لضمان الإنتهاء الكامل من المشروع بنسبة 100 % وإفتتاحه وفق الجداول الزمنية المقررة بنهاية شهر يونيو القادم ، مع التأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية للتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة .

توجيهات وإجراءات لتسريع وتيرة العمل:

وجه المهندس عمرو لاشين بضرورة تكثيف الجهود المبذولة خاصة فيما يتعلق بأعمال الربط بين خط مياه قطر 700 مم وخط محطة مياه جبل شيشة قطر 900 مم ، والذى يُعد أحد المشروعات الإستراتيجية الهادفة إلى ضمان إستدامة وإنتظام تدفق مياه الشرب ، والقضاء على مشكلات ضعف وإنقطاع المياه المتكرر ، فضلاً عن تحسين الخدمة بصورة جذرية بالمناطق المستفيدة بوسط وشرق وجنوب مدينة أسوان ، مشدداً على أهمية الإستغلال الأمثل للدعم المقدم من الجانب السويسرى ، وتوجيهه نحو الأولويات الفعلية التى تسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات بالمناطق البعيدة والأكثر إحتياجاً .

الإستعداد لعقد إجتماع اللجنة التوجيهية:

وفى ختام الإجتماع تم الإتفاق على الترتيبات والتجهيزات النهائية لعقد الإجتماع الدورى للجنة التوجيهية خلال شهر سبتمبر القادم ، بما يعزز من متابعة معدلات التنفيذ ورصد ما تم تحقيقه من مستهدفات ، علاوة على إستعراض الخطوات المستقبلية لإستكمال جهود تطوير وتحسين منظومة مياه الشرب بمحافظة أسوان .

الخلاصة: محافظة أسوان تواصل تعزيز شراكاتها التنموية مع الجانب السويسرى لدعم مشروعات مياه الشرب والبنية التحتية ، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة فى إطار رؤية مصر 2030 وإستراتيجية أسوان 2040 .

