المحافظ يتابع نسب تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بشرق مدينة أسوان

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً مع وفد برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) ، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ الجارية بمشروعات تحسين خدمات مياه الشرب بعدد من المناطق الحيوية بمدينة أسوان ، وبحث آليات تسريع وتيرة العمل للإنتهاء الكامل من المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة .

ويأتى ذلك إستمراراً للشراكة التنموية الناجحة والتعاون المثمر بين محافظة أسوان والجانب السويسرى لدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وضم الوفد كلاً من السيد أندرياس زيست مدير البرنامج ، والسيدة مديحة عفيفى مديرة المشروع ، والمهندس إيفو فولميلى خبير إدارة المشروعات ، بالإضافة إلى المهندس أشرف صبرى منسق المشروع .

متابعة مشروعات تحسين مياه الشرب:

رحب المهندس عمرو لاشين بفريق العمل ، مشيداً بما حققه المشروع خلال مرحلته الأولى من تحسين خدمات مياه الشرب بالمناطق المستهدفة بمنطقة خور عواضة ، إلى جانب ما تم تنفيذه ضمن المرحلة الثانية بمناطق السيل وعزب كيما ، ولاسيما أن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الدولية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين من مشكلات ضعف أو إنقطاع المياه المتكرر ، لافتاً إلى أن المشروع ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة لأكثر من 50 ألف نسمة بالمناطق المستهدفة .

نسب التنفيذ والدعم الفنى:

شهد الإجتماع إستعراض سبل دعم التعاون والتنسيق للإنتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع ، والذى وصلت نسب التنفيذ فيه إلى أكثر من 90 % ، مع متابعة التقدم المحرز فى مختلف مكونات المشروع ، وخاصة ما يتعلق بالدعم الفنى المقدم لشركة أسوان لمياه الشرب والصرف الصحى ، ودوره فى رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تمت مناقشة أبرز التحديات وآليات تذليل العقبات لضمان الإنتهاء الكامل من المشروع بنسبة 100 % وإفتتاحه وفق الجداول الزمنية المقررة بنهاية شهر يونيو القادم ، مع التأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية للتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة .

توجيهات وإجراءات لتسريع وتيرة العمل:

وجه المهندس عمرو لاشين بضرورة تكثيف الجهود المبذولة خاصة فيما يتعلق بأعمال الربط بين خط مياه قطر 700 مم وخط محطة مياه جبل شيشة قطر 900 مم ، والذى يُعد أحد المشروعات الإستراتيجية الهادفة إلى ضمان إستدامة وإنتظام تدفق مياه الشرب ، والقضاء على مشكلات ضعف وإنقطاع المياه المتكرر ، فضلاً عن تحسين الخدمة بصورة جذرية بالمناطق المستفيدة بوسط وشرق وجنوب مدينة أسوان ، مشدداً على أهمية الإستغلال الأمثل للدعم المقدم من الجانب السويسرى ، وتوجيهه نحو الأولويات الفعلية التى تسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات بالمناطق البعيدة والأكثر إحتياجاً .

الإستعداد لعقد إجتماع اللجنة التوجيهية:

وفى ختام الإجتماع تم الإتفاق على الترتيبات والتجهيزات النهائية لعقد الإجتماع الدورى للجنة التوجيهية خلال شهر سبتمبر القادم ، بما يعزز من متابعة معدلات التنفيذ ورصد ما تم تحقيقه من مستهدفات ، علاوة على إستعراض الخطوات المستقبلية لإستكمال جهود تطوير وتحسين منظومة مياه الشرب بمحافظة أسوان .

الخلاصة: محافظة أسوان تواصل تعزيز شراكاتها التنموية مع الجانب السويسرى لدعم مشروعات مياه الشرب والبنية التحتية ، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة فى إطار رؤية مصر 2030 وإستراتيجية أسوان 2040 .