اندلاع حريق في كافيه برأس البر

شب حريق هائل بأحد الكافيهات في شارع النخيل برأس البر دون وقوع خسائر في الأرواح، ولكن تم تدمير محتويات الكافيه بالكامل.

تلقى اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل باحد الكافيهات في شارع النخيل برأس البر واسفر عنه تدمير الكافيه بالكامل .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وبالفعل تجري الآن اعمال السيطرة على الحريق من رجال الحمايه المدنيه حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف .

وتبين من المعاينة الأولية أن السبب في اندلاع النيران ماس كهربائى وتجري الآن اعمال السيطرة على الحريق.