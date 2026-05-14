وفد الاتحاد الأوروبي يزور محافظة دمياط





استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها ، فى مستهل زيارتها للمحافظة.

حيث جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، ورحب " الدكتور حسام الدين فوزى " بالسفيرة على أرض محافظة دمياط ، كما أشاد بجهود الاتحاد الأوروبي وشراكتها الاستراتيجية مع مصر لدعم الرؤى التنموية.

هذا وقد ناقشا خلال اللقاء عدد من أُطر التعاون، ومخطط إنشاء مدارس تطبيقية تكنولوجية داخل المحافظة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية، وأكد " محافظ دمياط " على هذا الصعيد تطلع المحافظة لتعزيز أواصر التواصل المشترك ، بما يدعم المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية ، خاصةً مع تمتع دمياط بعدد من المقومات المتميزة و وجود بقعة سياحية مهمة وهى مدينة رأس البر، و اشتهارها بصناعات عديدة .

ومن جانبها ،، أعربت السفيرة أنجلينا ايخهورست عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى للمحافظة، و اكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل دائما على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع محافظات مصر .

وفى ختام اللقاء تبادل محافظ دمياط و رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي الدروع التذكارية تقديرًا لهذا التعاون.