أيمن محفوظ يكشف مفاجأة بشأن البلاغ ضد الفنانة شيماء نصار وإمكانية إنهاء الأزمة

كشف المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض وصاحب البلاغ المقدم للنائب العام ضد الفنانة شيماء نصار، عن تطورات جديدة في القضية التي أثيرت مؤخرًا، والتي تضمنت اتهامات بالتحريض على الفجور وازدراء الأديان والإساءة إلى القيم الأسرية، مؤكدًا وجود اتجاه لإعادة النظر في البلاغ وإنهاء الخلاف بشكل ودي.

سوء فهم أو تفسير غير دقيق

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه بعد متابعة ردود الفنانة وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكوّن لديه انطباع بأنها تتمتع بقدر كبير من الاحترام واللباقة، مشيرًا إلى أن الأزمة ربما نتجت عن سوء فهم أو تفسير غير دقيق لبعض المقاطع التي تم تداولها خارج سياقها الكامل.

تصاعد الجدل دون وضوح

وأضاف المستشار أيمن محفوظ أن ما نُسب إلى الفنانة شيماء نصار جاء في إطار المزاح أو التفاعل غير المقصود مع بعض الأطراف داخل المحتوى، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تضخيم بعض التفاصيل، ما أدى إلى تصاعد الجدل دون وضوح الصورة الكاملة أمام الجمهور.

الحفاظ على قيم المجتمع

وأشار إلى أن هناك توجها لإعادة تقييم الموقف القانوني في ضوء التوضيحات الأخيرة، مع وجود رغبة في احتواء الأزمة وإنهائها بعيدًا عن التصعيد، مؤكدًا أن الهدف من البلاغ لم يكن إثارة الجدل، وإنما الحفاظ على قيم المجتمع ومنع تداول أي محتوى قد يُساء فهمه أو تقليده.

حفظ البلاغ خلال الفترة المقبلة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القرار النهائي سيُحسم وفق الإجراءات القانونية، مع وجود نية واضحة لفتح باب الصلح والتوصل إلى تسوية قد تنتهي بحفظ البلاغ خلال الفترة المقبلة.