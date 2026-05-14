الداخلية تكشف حقيقة دخول شخص لشقة سيدة بالسويس بسلاح أبيض

أكدت وزارة الداخلية أنه بالنسبة لمنشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالدلوف لشقة إحدى السيدات وبحوزته سلاح أبيض عقب خروجها من المصعد بأحد العقارات بالسويس وقيامها بالإستغاثة وهروبه عقب ذلك ، والتعليق بالمنشور بتحذير المواطنين من ركوب الأسانسيرات لخطورتها.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله خلال عام 2024 ، وقد تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، ونشر بيان بالواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، وبمواجهته أقر بعلمه أن مقطع الفيديو قديم وأنه تم ضبط مرتكب الواقعة وقام بإعادة نشره على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.