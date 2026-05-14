ضبط مالك ورشة وعامل بعد التعدي على شاب بالغربية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام مالك ورشة بتقييد نجلها والتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها نجل القائمة على النشر (عامل بورشة إصلاح سيارات " مصاب بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله إتهم مالك الورشة المشار إليها بتقييده والتعدى عليه بالضرب بإستخدام "خرطوم" لقيامه بإحداث تلفيات بسيارته .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة المركز ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بمساعدة أحد العاملين بالورشة "تم ضبطه" ، لقيام الشاكى بأخذ سيارته الملاكى دون علمه والإصطدام بها بسور أحد المنازل مما أدى لحدوث تلفيات بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



