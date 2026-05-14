عضو بالحزب الجمهوري: أي تحرك صيني للضغط على إيران قد يسهم في إيجاد حلول لأزمة هرمز

قال إيريك براون المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري، إنّ الجميع يتطلع إلى فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الصين هي الأكثر استفادة من ذلك نظرًا لاعتمادها الكبير على النفط الذي يمر عبره، حيث إن أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية تأتي من هذا الممر الحيوي، لافتًا إلى أن التوترات المرتبطة بالمضيق تشكل تهديدًا مستمرًا للدول المعنية.

وأضاف في مداخلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تعمل على تخفيف حدة الأزمة المرتبطة بالمضيق، في ظل استمرار إيران في طرح شروط معقدة وتهديدات تؤثر على أمن الملاحة، مؤكدًا أن للصين دورًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا مهمًا على الساحة الدولية، إلى جانب استثمارات واسعة في البنية التحتية مع إيران وتاريخ طويل من التعامل معها في ظل العقوبات الدولية.

وأوضح إيريك براون أن أي تحرك صيني للضغط على إيران قد يسهم في إيجاد حلول للأزمة أو على الأقل منع تصعيدها، معتبرًا أن العلاقات القوية بين بكين وطهران يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تهدئة الوضع ودفع الأطراف نحو مسار أقل توترًا.