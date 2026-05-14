قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 مايو 2026 في البنوك
هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟
زعيم الديمقراطيين يحذر ترامب: لا يجب المساومة على تايوان تحت أي ظرف
طقس الجمعة.. شبورة مائية صباحا وحرارة شديدة بالجنوب تتخطى حاجز الـ 40
أسامة كمال: العالم يتجه لنظام دولي جديد بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
زيادة تقترب من ألف جنيه خلال 48 ساعة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بنهاية التعاملات
مثلث برمودا يثير الجدل بعد اكتشاف لغز اختفاء السفن.. ما القصة؟
الجهاز الطبي لمنتخب الشباب ينجح في إنقاذ لاعب عمان
أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب
توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد
محمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية تبحث مع نقيب المهندسين ملفات التعاون المهني والتشريعي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقر النقابة العامة للمهندسين، حيث كان في استقبالهم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وعدد من أعضاء هيئة مكتب النقابة، وذلك في إطار خطة عمل لجنة النقابات بالتنسيقية لتعزيز التعاون مع مختلف النقابات المهنية.


وشهد اللقاء حوارًا موسعًا حول عدد من الملفات المرتبطة بالمهنة، وفي مقدمتها تعديلات قانون نقابة المهندسين، وقانون البناء الموحد، إلى جانب مناقشة سبل دعم شباب المهندسين، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل لسوق العمل.

 كوادر نقابية متميزة قادرة على الإسهام بفاعلية


وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، ترحيبه بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مختلف المجالات المهنية والتشريعية، مشيرًا إلى أن التنسيقية تمتلك كوادر نقابية متميزة قادرة على الإسهام بفاعلية في مناقشة القضايا التي تهم المهندسين.
وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة تسعى إلى تعديل عدد من مواد قانون النقابة، بما يساهم في الإسراع بتطوير المنظومة النقابية وتحسين أوضاع المهندسين، خاصة فيما يتعلق بملف المعاشات وزيادة الموارد المالية للنقابة، مؤكدًا أن النقابة ترحب بأي تعاون يخدم صالح المهندسين، مع الحفاظ على الطابع المهني للنقابة ودورها الأساسي.
من جانبهم، هنأ وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقيب المهندسين وأعضاء هيئة مكتب النقابة بفوزهم في الانتخابات الأخيرة وتوليهم المسؤولية، مؤكدين أن تزامن الدورة النقابية الجديدة مع الفصل التشريعي الحالي لمجلسي النواب والشيوخ حتى عام 2030 يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك، والبناء على الملفات المهنية والتشريعية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار وفد التنسيقية إلى أن التعاون مع نقابة المهندسين في دراسة تعديلات قانون النقابة يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم للمهنة، بما يحقق تطلعات المهندسين ويتماشى مع المتغيرات الحالية، خاصة أن القانون الحالي مر عليه أكثر من 50 عامًا، وأصبح في حاجة إلى تحديثات ضرورية وهامة.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، من بينها تطوير منظومة التدريب والتأهيل لسوق العمل، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم شباب المهندسين، وإنشاء حاضنات أعمال للمبتكرين، إلى جانب مناقشة تحديات قطاع الإسكان، وأوضاع المكاتب الاستشارية، وملف هجرة المهندسين إلى الخارج.
كما ناقش الحضور أهمية العمل على وجود كادر هندسي يضمن الاستقرار الوظيفي والمالي للمهندسين، ويدعم مكانة المهنة، فضلًا عن ضرورة توسيع مشاركة شباب المهندسين في لجان النقابة المختلفة، بما يتيح لهم مساحة أكبر للمشاركة في صنع القرار النقابي.
وأكد الحضور أهمية دعم التشريعات المرتبطة بالمهنة، واستمرار التنسيق المشترك بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح المهندسين ويدعم تطوير العمل النقابي والمهني.
شارك في اللقاء من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة نشوى الشريف، والنائب مصطفى عمر، والنائبة نيفين إسكندر، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ بالفصل التشريعي الأول، وأحمد صبري، مسئول لجنة النقابات بالتنسيقية، وآلاء إلياس، نائب مسئول اللجنة، والدكتور أنور إسماعيل، وحسام عطفت، وطاهر أبو زيد، وحازم ضيف، وأحمد حشيش، ومحمد البطران، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقيب المهندسين المهندس محمد عبد الغني مكتب النقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

اتحاد جدة

اتحاد جدة يفوز على الاتفاق بثلاثية بالدوري السعودي

القادسية

القادسية يفوز على الحزم بالدوري السعودي للمحترفين

معتمد جمال

موعد المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال مدرب الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد