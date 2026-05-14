التنسيقية تبحث مع نقيب المهندسين ملفات التعاون المهني والتشريعي

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقر النقابة العامة للمهندسين، حيث كان في استقبالهم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وعدد من أعضاء هيئة مكتب النقابة، وذلك في إطار خطة عمل لجنة النقابات بالتنسيقية لتعزيز التعاون مع مختلف النقابات المهنية.



وشهد اللقاء حوارًا موسعًا حول عدد من الملفات المرتبطة بالمهنة، وفي مقدمتها تعديلات قانون نقابة المهندسين، وقانون البناء الموحد، إلى جانب مناقشة سبل دعم شباب المهندسين، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل لسوق العمل.

وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، ترحيبه بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مختلف المجالات المهنية والتشريعية، مشيرًا إلى أن التنسيقية تمتلك كوادر نقابية متميزة قادرة على الإسهام بفاعلية في مناقشة القضايا التي تهم المهندسين.

وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة تسعى إلى تعديل عدد من مواد قانون النقابة، بما يساهم في الإسراع بتطوير المنظومة النقابية وتحسين أوضاع المهندسين، خاصة فيما يتعلق بملف المعاشات وزيادة الموارد المالية للنقابة، مؤكدًا أن النقابة ترحب بأي تعاون يخدم صالح المهندسين، مع الحفاظ على الطابع المهني للنقابة ودورها الأساسي.

من جانبهم، هنأ وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقيب المهندسين وأعضاء هيئة مكتب النقابة بفوزهم في الانتخابات الأخيرة وتوليهم المسؤولية، مؤكدين أن تزامن الدورة النقابية الجديدة مع الفصل التشريعي الحالي لمجلسي النواب والشيوخ حتى عام 2030 يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك، والبناء على الملفات المهنية والتشريعية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وفد التنسيقية إلى أن التعاون مع نقابة المهندسين في دراسة تعديلات قانون النقابة يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم للمهنة، بما يحقق تطلعات المهندسين ويتماشى مع المتغيرات الحالية، خاصة أن القانون الحالي مر عليه أكثر من 50 عامًا، وأصبح في حاجة إلى تحديثات ضرورية وهامة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، من بينها تطوير منظومة التدريب والتأهيل لسوق العمل، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم شباب المهندسين، وإنشاء حاضنات أعمال للمبتكرين، إلى جانب مناقشة تحديات قطاع الإسكان، وأوضاع المكاتب الاستشارية، وملف هجرة المهندسين إلى الخارج.

كما ناقش الحضور أهمية العمل على وجود كادر هندسي يضمن الاستقرار الوظيفي والمالي للمهندسين، ويدعم مكانة المهنة، فضلًا عن ضرورة توسيع مشاركة شباب المهندسين في لجان النقابة المختلفة، بما يتيح لهم مساحة أكبر للمشاركة في صنع القرار النقابي.

وأكد الحضور أهمية دعم التشريعات المرتبطة بالمهنة، واستمرار التنسيق المشترك بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح المهندسين ويدعم تطوير العمل النقابي والمهني.

شارك في اللقاء من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة نشوى الشريف، والنائب مصطفى عمر، والنائبة نيفين إسكندر، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ بالفصل التشريعي الأول، وأحمد صبري، مسئول لجنة النقابات بالتنسيقية، وآلاء إلياس، نائب مسئول اللجنة، والدكتور أنور إسماعيل، وحسام عطفت، وطاهر أبو زيد، وحازم ضيف، وأحمد حشيش، ومحمد البطران، أعضاء التنسيقية.