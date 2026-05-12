وفد منتخب الناشئين يشارك في الاجتماع التنسيقي لكأس الأمم ويعاين الملاعب

شارك وفد جهاز منتخبنا الوطني، تحت 17 سنة في الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في الفترة ما بين 13 مايو الحالي وحتى 2 يونيو المقبل في المغرب، وهي البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم، نهاية العام الحالي.

وضم وفد منتخب الناشئين، الدكتور علاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات، شادي الشريف، المدير الإداري لمنتخبنا الوطني مواليد 2009، الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي، أحمد درويش، المنسق الإعلامي، ووجيه حسن، مسئول المهمات.

وقام الوفد بزيارة ملاعب المباريات، التي سيلعب عليها المنتخب، الذي يقوده حسين عبداللطيف، المدير الفني.

وسيرتدي منتخب مصر، الزى الأساسي، وهو: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود في مواجهته أمام إثيوبيا، في أولى مبارياته بالبطولة، والتي ستنطلق في تمام الرابعة عصر يوم 13 مايو الحالي.