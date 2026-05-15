شيماء نصار: الشائعات أثرت علي نفسيا وعلى أسرتي

كشفت الفنانة شيماء نصار عن تعرضها لأزمة نفسية حادة خلال الأيام الماضية، بعد موجة الهجوم والاتهامات التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حجم الشائعات المتداولة عنها دفعها للدخول في حالة صدمة شديدة وصلت إلى التفكير في التخلص من حياتها.



وقالت شيماء نصار خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ما حدث معها تجاوز حدود النقد الطبيعي، وتحول إلى سيل من الاتهامات القاسية التي أثرت عليها نفسيا وعلى أسرتها، خاصة أن لديها أبناء وأهلا تأثروا بما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا دون التأكد من صحته.

المعلومات المنتشرة مغلوطة تمامًا



وأكدت أن كثيرًا من المعلومات المنتشرة عنها “مغلوطة تمامًا”، موضحة أن المحتوى الذي تقدمه عبر “تيك توك” كان في إطار المزاح والترفيه فقط، ولا يمت للحقيقة بصلة فيما يتعلق بالاتهامات التي تم تداولها مؤخرًا.



وشددت على أنها تحترم بلدها وتعتز بكونها مصرية، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتورط في أي أعمال مخالفة للقانون أو تمس سمعة وطنها، معتبرة أن ما تعرضت له يمثل نموذجًا خطيرًا لتأثير الشائعات على الحالة النفسية للإنسان.



وأضافت أن الأزمة الأخيرة جعلتها تعيد النظر في طريقة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تحولت بعض المنصات إلى ساحة لإطلاق الأحكام والاتهامات دون أدلة أو تحقق من الحقيقة.

