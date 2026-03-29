«النواب» يفتح ملفات التعليم والدواء والطاقة في جلسة ساخنة.. و6 طلبات لمحاسبة الحكومة على الطاولة

يعقد مجلس النواب ، اليوم الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة حزمة من الملفات الحيوية، في مقدمتها عرض 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة، تمهيدًا لتحديد مواعيد مناقشتها.

وتتنوع طلبات المناقشة بين عدد من القضايا المهمة، حيث تقدمت النائبة دينا هلالي بطلب بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة، فيما طرحت النائبة نيفين إسكندر طلبين حول نظام التعليم المدمج بالجامعات، وضمان استدامة توفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

كما تقدمت النائبة سحر البزار بطلب لمناقشة سياسات دعم ودمج ذوي الإعاقة السمعية، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية، إلى جانب طلب مقدم من النائب أحمد علاء فايد حول مواجهة التكلفة الكربونية الأوروبية وتأثيرها على الصادرات المصرية.

ومن المقرر أن يفوض المجلس مكتبه لتحديد مواعيد مناقشة هذه الطلبات، عقب عرضها خلال الجلسة.

وفي سياق متصل، يناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أبرزها اتفاقيات جديدة لقطاع البترول والغاز، تتضمن التعاقد مع شركات عالمية للبحث والتنقيب في مناطق بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس ودلتا النيل، في إطار تعزيز الإنتاج وزيادة الاحتياطات.

كما يتناول جدول الأعمال مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يستهدف تطوير الإطار التشريعي ورفع كفاءة الرقابة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، خاصة في المجال الطبي.

وتشمل الجلسة كذلك مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها برنامج لتعزيز المرونة الاقتصادية بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتفاقيات لدعم القطاع الخاص والتنمية، إضافة إلى مشروعات تعاون في مجالات الاتصالات والطاقة.

وعلى صعيد آخر، يستعد المجلس خلال جلسة الإثنين لإحالة 14 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، متضمنة توصيات لتنفيذ مطالب المواطنين في عدد من القطاعات الخدمية.