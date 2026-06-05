غداً.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في أسوان

أعلن الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026، والتى تنطلق غدًا السبت ٦ يونيو بجميع مدارس المحافظة حيث يؤدى الطلاب البالغ عددهم 30 ألف و 204 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية، امتحاناتهم أمام 216 لجنة بواقع 9331 طالب وطالبة موزعين على 57 لجنة بإدارة أسوان التعليمية 2249 طالب وطالبة موزعين على 17 لجنة بإدارة دراو التعليمية 2222 طالب وطالبة موزعين على 17 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية 8089 طالب وطالبة موزعين على 60 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية 8304 طالب وطالبة موزعين على 65 لجنة بإدارة إدفو التعليمية)

وأضاف وكيل الوزارة، أن الطلاب يؤدون امتحانهم "بنظام البوكليت"، حيث يوجد داخل كل لجنة أربعة نماذج امتحانية مختلفة (أ.ب.ج.د) "نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف"، يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذج مخالف لزميله الذى يليه أو المجاور له، وتم دق رقم سري "باركود" لكل (إدارة تعليمية - لجنة - لجنة فرعية داخل اللجنة)، لمنع الغش، حيث يمكن الوصول لأى اطالب فى حالة الغش أو تصوير البوكليت، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

امتحان

وأشار إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع السادة (مديري ووكلاء الإدارات التعليمية - موجهى عموم المواد - طاقم المطبعة السرية - لجنة النظام والمراقبة - مسئولي الأمن) وأخرها اجتماع اليوم مع القيادات التعليمية، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالامتحانات وخطوط سير توزيع أوراق الأسئلة وتأمين اللجان.

واجتمع مديرو الإدارات التعليمية، بالسادة رؤساء ومراقبي أوائل اللجان، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بسير اللجان، خاصًة فيما يتعلق بتأمين حجرات الأسئلة بالتنسيق مع جهات الأمن المسئولة، وعلى رؤساء اللجان التأكد من مطابقة البيانات المدونة على مظاريف "نماذج البوكليت" المسلمة إليهم مع أعداد الطلاب المتقدمين للجنة، وذلك من واقع كشوف المنادة التى سبق تسلمها من لجنة النظام والمراقبة، وتم التشديد عليهم بعدم فتح مظاريف "البوكليت" إلا داخل اللجنة، وتناولت الاجتماعات كذلك التعليمات التى يجب أن يلتزم بها السادة (المراقبين الأوائل - المراقبين - الملاحظين - الأمن)

وأوضح "ربيع أبو يوسف"، أنه تم الاستعانة بالمدارس الثانوية "عام"، ليؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم بها، حيث أن هذه المدارس مزودة بكاميرات، تمكن السادة رؤساء اللجان من متابعة كافة اللجان، للتصدى لمحاولات الغش، بالتزامن مع طباعة الأكواد السرية لكل لجنة.

وأضاف أنه تم تجهيز جميع اللجان من نظافة ومقاعد مناسبة وإضاءة وتهوية جيدة، بجانب تجهيز كشوف المناداة، واللوحات الإرشادية بأماكن اللجان ، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، لتوفير كافة السبل التى تضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد "أبو يوسف"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة السيد مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات، وشدد سيادته على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على السادة القائمين على الامتحانات بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر حيازة أو استخدام الهاتف المحمول أو أى اجهزة إلكترونية، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

وأضاف أنه خلال زياراته المستمرة "للمطبعة السرية" تم التنبيه على العاملين بها، بضرورة تحرى الدقة فى الطباعة، وأن يكون "البوكليت" خالِ من من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وتم التنبيه على التوجيه، بضرورة أن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسي، وتجنب الموضوعات ذات الصبغة السياسية أو الدينية أو الشائكة، موضحًا كذلك أنه تم تجهيز وإمداد مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة، بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة السادة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان، وتأمين نقل مظاريف البوكليت من مراكز التوزيع إلى مقار اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بجانب التواصل مع شركة الكهرباء، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي بالجان أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى المجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس وكذلك عدم تواجد الباعة الجائلين، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانهم غدًا فى مادة "اللغة العربية والخط والإملاء" وتنتهى الامتحانات الخميس الموافق 11 يونيو الجارِ بمادة "الجبر والإحصاء"، وتنطلق الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.