لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء الفندق السكني

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية لإنشاء الفندق السكنى التابع للمحافظة بمنطقة أطلس للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروع الذى بدأ العمل فيه خلال فترة تولى اللواء دكتور إسماعيل كمال مسئولية المحافظة ضمن جهود المحافظة لإستثمار الأصول المملوكة لها والحفاظ على المال العام ، وخاصة أن الفندق الجديد سيساهم فى إضافة حقيقية للطاقة الفندقية لأسوان ، وهو الذى سيستكمل بمشروعات مماثلة أخرى .

متابعة ميدانية لمعدلات التنفيذ

جاء ذلك برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع ، حيث تفقد المحافظ مختلف مكونات الفندق ، وإطلع على نسب الإنجاز الجارية ومراحل التشطيب النهائية تمهيداً لإفتتاحه قريباً .

توجيهات بسرعة تلافى الملاحظات

وخلال الجولة، وجه المهندس عمرو لاشين بسرعة تلافى بعض الملاحظات الفنية سواء المتعلقة بالجزء العلوى من مبنى الفندق أو بالمداخل والمخارج والمساحة الأمامية المحيطة به ، مع ضرورة الإهتمام بأعمال التنسيق العام للموقع بما يحقق المظهر الحضارى والجمالى اللائق.

جهود متنوعة

كما شدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال الدهانات والتجميل للعمارات السكنية المواجهة للفندق بما يساهم فى إضفاء صورة حضارية متكاملة تعكس الوجه الجمالى للمكان وتواكب جهود التطوير والتجميل التى تشهدها المحافظة.

تعظيم الاستفادة من أصول المحافظة

وأكد محافظ أسوان على أن إنشاء الفندق السكنى يهدف إلى توفير مقر إقامة مناسب لضيوف المحافظة من ممثلى الوزارات والجهات المختلفة، بما يسهم فى ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، فضلاً عن توفير مستوى متميز من الخدمات والإقامة.

مكونات الفندق وخدماته

يضم الفندق 40 غرفة فندقية موزعة على أربعة أدوار علوية ، بالإضافة إلى دور أرضى ، كما يشتمل على مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل كافتيريا ومطعماً ومغسلة بما يلبى إحتياجات النزلاء ويوفر بيئة إقامة مناسبة ومتكاملة.

يأتى مشروع الفندق السكنى التابع لمحافظة أسوان ضمن خطة المحافظة لتعظيم الإستفادة من أصولها وتوفير خدمات متكاملة لضيوفها، مع الحرص على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية، بما يحقق الإستدامة ويحافظ على المال العام ويدعم جهود التنمية والتطوير بالمحافظة.