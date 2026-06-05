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محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن التواجد الميدانى والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان أحد أهم محاور العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن اللقاءات المستمرة مع أهالى المحافظة تسهم فى التعرف على احتياجاتهم ومطالبهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأوضح عمرو لاشين بأن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يواصل جهوده لتعزيز جسور الثقة مع المواطنين من خلال سرعة الإستجابة للمشكلات والتعامل الفورى معها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تعكس مشاركة محافظ أسوان فى أداء صلاة الجمعة ولقائه المباشر بالمواطنين نهجاً قائماً على التواجد الميدانى والتواصل المجتمعى المستمر بما يدعم قيم التراحم والتكافل ، ويسهم فى تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى، ودعم جهود التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

تفاعل مباشر

وكان قد أدى محافظ أسوان صلاة الجمعة بالمسجد الجامع ، بحضور السيد أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأكاديمية والبرلمانية والدينية والتنفيذية بالمحافظة.

جاءت خطبة الجمعة التى ألقاها الشيخ سعيد عبد الستار إمام وخطيب المسجد تحت عنوان "كن راضياً وإياك والتباهى"، حيث تناولت أهمية التحلى بالقناعة والرضا ، والإبتعاد عن مظاهر التفاخر والتباهى بما يسهم فى ترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية الإيجابية.

وعقب أداؤه لصلاة الجمعة ، حرص محافظ أسوان على لقاء المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم ، موجهاً الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة الموضوعات المطروحة والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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