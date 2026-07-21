ممدوح موسى يدافع عن محمد حماقي بعد الجدل حول مقطع جدة حبيبتي

علق الإعلامي ممدوح موسى على الجدل الذي أثاره الفنان محمد حماقي خلال الساعات الماضية في حفله بمدينة جدة بالسعودية، وذلك بعد تغييره كلمات “مصر حبيبتي” إلى “جدة حبيبتي” ضمن أغنيته “أم الدنيا”، مؤكدًا أن ما قاله الفنان جاء في إطار مجاملة طبيعية للجمهور السعودي .

وقال الإعلامي ممدوح موسى عبر "فيسبوك"، إن الضجة التي أثيرت حول قول محمد حماقي خلال حفله في جدة: "جدة حبيبتي"، لا تستحق كل هذا الجدل، موضحًا أنه كان برفقة الفنان على متن الطائرة قبل الحفل، تحدث معه عن تجربته السابقة في تقديم حفل بمدينة جدة.

وأشار إلى أن جمهورها يتميز بحفظه للأغاني المصرية وترديد كلماتها كاملة مع الفنانين، لافتًا إلى أنه حضر من قبل حفلات لكل من عمرو دياب ومحمد حماقي، ولمس بنفسه حجم التفاعل الكبير من الجمهور.

وتابع ممدوح موسى أن جمهور الحفل الذي أقيم يوم 16 يوليو طالب حماقي بأداء أغنية "أم الدنيا" أكثر من أربع مرات منذ بداية الحفل، وأصر على سماعها، وهو ما دفع الفنان لتلبيـة رغبتهم، قبل أن يوجه لهم عبارة "جدة حبيبتي" تعبيرًا عن امتنانه وحبه للجمهور وحسن استقبالهم.



وأوضح ممدوح موسى أن هذه الكلمات كانت مجرد مجاملة طبيعية أسعدت الحضور من المصريين والسعوديين، متسائلًا عن سبب تحويلها إلى أزمة.

واختتم منشوره بالدعوة إلى وقف إثارة الخلافات، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والسعودية قائمة على المحبة والتقدير المتبادل، مستشهدًا بتاريخ الفنانين في تبادل عبارات الود، مثل غناء عبد الحليم حافظ للجمهور الخليجي، والفنان محمد عبده أكد أكثر من مرة فضل مصر عليه، مختتمًا رسالته بقوله: "مصر والسعودية إخوات.. خلونا نحب بعض ونبعد عن النفوس المريضة."