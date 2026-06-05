إحباط محاولة لتهريب 2 طن مواد بترولية بالسوق السوداء في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 2 طن مواد بترولية "سولار" محملة على سيارة ربع نقل تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظة أسوان.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (شخصين) بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ربع نقل محمل عليها (أكثر من 2 طن مواد بترولية "سولار")، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلى بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية .





