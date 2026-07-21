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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء: مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع في أحدث تقرير للأونكتاد

مجلس الوزراء: مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع في أحدث تقرير للأونكتاد
مجلس الوزراء: مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع في أحدث تقرير للأونكتاد
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط الضوء من خلاله على تصدر مصر دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ويعكس تصدر مصر للقارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة استمرار تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مدعومًا بما شهدته بيئة الاستثمار من إصلاحات هيكلية وتطوير للبنية الأساسية، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى عززت تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات.

واستعرض الإنفوجراف حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية عام 2025، وفقًا للتقرير، حيث استقطبت مصر تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار، تلتها غينيا بـ 7.8 مليارات دولار، ثم موزمبيق بـ 5.7 مليارات دولار، ونيجيريا بـ 4 مليارات دولار، وإثيوبيا بـ 3.8 مليارات دولار.

وأضاف أنه وفقًا للتقرير، استقطبت أوغندا تدفقات بلغت 3.4 مليار دولار، والمغرب 3.3 مليارات دولار، وكينيا 3.2 مليارات دولار، وساحل العاج ملياري دولار، وغانا 1.9 مليار دولار، والكونغو الديمقراطية 1.9 مليار دولار، وتنزانيا 1.7 مليار دولار، والجزائر 1.5 مليار دولار.

كما أشار الإنفوجراف إلى تأكيد الأونكتاد أن مصر ضمن الدول التي نجحت في اجتذاب استثمارات مرتبطة بإعادة تشكيل الصناعات التقليدية، مع ترسيخ مكانتها كقاعدة إنتاج بديلة ومركز للمعالجة الصناعية وبوابة للأسواق الكبرى.

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