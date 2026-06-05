كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

كشف محمود كهربا عن العديد من التفاصيل المثيرة في مسيرته الكروية، متحدثًا عن كواليس انتقاله إلى الزمالك، وأزمته الشهيرة مع النادي، وعلاقته بالمستشار مرتضى منصور، بالإضافة إلى اتهامات وجهها لمجدي عبد الغني بشأن قضية عقده، كما روى للمرة الأولى تفاصيل احتجازه داخل مطار الكويت بسبب أزمة تتعلق بتأشيرة الإقامة.

وأكد كهربا أنه انضم إلى الزمالك رغم تلقيه عروضًا من الأهلي والزمالك بعد تألقه مع إنبي، مشيرًا إلى أن قرار انتقاله جاء على خلفية أزمة تخص شقيقه بعد تلقيه وعودًا بحلها، قبل أن يؤكد أن الأزمة لم تنتهِ كما كان يتوقع.

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