تصالح زوجي واقعة "جناين الملاحة" بالإسماعيلية بعد التنازل

شهدت واقعة "جناين الملاحة" بمحافظة الإسماعيلية تطورًا جديدًا، بعدما انتهت الأزمة بالتصالح بين الزوجين في النيابة .

ومن المقرر أن تعقد بين الزوجين جلسة عرفية خلال 48 ساعة من الواقعة، وذلك عقب تنازل الزوجين عن المحضر.

وأكد المحامي أحمد رزق، دفاع الزوج، أن موكله يعمل في مجال الاستثمار العقاري، موضحًا أن لقاءاته بعدد من الفتيات كانت في إطار إنهاء بعض الأعمال المتعلقة بطبيعة عمله، نافيًا وجود أي علاقة غير مشروعة كما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن جلسة الصلح أسفرت عن إنهاء الخلافات الأسرية بالتراضي، وتم التنازل عن الإجراءات القانونية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وإنهاء الأزمة بشكل ودي.

وتأتي هذه التطورات بعد حالة الجدل الواسعة التي صاحبت الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتهي بالتصالح بين الطرفين.