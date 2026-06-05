وزيرة التنمية المحلية تتابع عددا من المشروعات البيئية والتنموية بالبحر الأحمر

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة زيارة ميدانية اليوم إلى محافظة البحر الأحمر، لمتابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، والوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظة. وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026.

وأوضحت د. منال عوض أن تطوير منظومة إدارة المخلفات يحظى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ مشروعات الخطة الجديدة للمنظومة، مؤكدة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للإسراع بمعدلات التنفيذ وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة واستعادة المظهر الحضاري للمدن المصرية، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

في مستهل زيارتها لمحافظة البحر الأحمر تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، المدفن الصحي بمدينة رأس غارب، وذلك في إطار متابعة مشروعات تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم المخلفات واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي وزارة التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية.

وخلال الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدفن الصحي الذي تم إنشاؤه بمنطقة "أم اليسر" على مساحة 10 أفدنة، وبتكلفة بلغت نحو 62.5 مليون جنيه، ويضم خلية دفن صحي آمنة، وميزان بسكول، ومبنى إدارياً، وغرفة للمولدات، وخزانات للوقود والمياه، وبحيرة لتبخير سائل الرشيح، بالإضافة إلى مختلف التجهيزات التشغيلية اللازمة، كما تم إحاطة الموقع بسور خرساني للحماية من أخطار السيول.

وأشارت عوض إلى أن المدفن الصحي برأس غارب يعد أحد المشروعات المهمة التي تعكس التزام الدولة بتوفير حلول مستدامة وآمنة للتخلص من المخلفات، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، من خلال التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأضافت أن المدفن سيوفر آلية آمنة للتخلص من المرفوضات، ويسهم في إغلاق المقالب العشوائية والقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على خفض الانبعاثات الضارة والغازات المسببة للاحتباس الحراري، وحماية الصحة العامة والموارد الطبيعية.

كما أوضحت الدكتورة منال عوص أنه من المقرر تسليم المدفن لإحدى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المدافن الصحية فور الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية، بما يضمن التشغيل وفق أحدث المعايير البيئية والفنية.

وأكدت عوض أن إجمالي المدافن الصحية التي تم إنشاؤها بمحافظة البحر الأحمر بلغ سبعة مدافن صحية موزعة على مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم والقصير وحلايب وشلاتين، بما يدعم استكمال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر ان هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات وتطبيق أعلى معايير السلامة البيئية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن ، مؤكدا على العمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية البيئية بمختلف مدن المحافظة، بما يتواكب مع مكانة البحر الأحمر كإحدى أهم المقاصد السياحية والاستثمارية في جمهورية مصر، موجها الشكر لجميع الجهات التنفيذية والفنية التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار المتابعة الميدانية للمشروع لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المنفذة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.