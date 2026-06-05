فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

نشرت الفنانة إنجي المقدم ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت إنجي المقدم، مرتديه فستان طويل باللون الابيض، ونسقت معه كارديجان باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت إنجي المقدم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إنجي المقدم ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتظهر بشكل بسيط مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم.

ونعرض لكم صور الفنانة إنجي المقدم