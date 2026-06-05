قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي: مستعدون لتبادل خبراتنا وتجاربنا التعليمية
أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟
عميل صيني في قلب واشنطن.. صحفي أمريكي يعترف بالتجسس لصالح بكين
الصحة : خفض وفيات الأمهات وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل
عبد اللطيف: مصر أصبحت نموذجًا وطنياً قوياً يربط التعليم بالصناعة والمهارات العملية
أسعار العملات الخليجية والأجنبية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري
محمد رمضان يوجه رسالة لتركي آل شيخ بعد إشادته بفيلمه أسد
عبد اللطيف: التعليم أصبح مسؤولية إقليمية..وهدفنا ألا تقتصر المدارس على تقديم المعرفة فقط
جيش الاحتلال يطالب سكان 6 قرى لبنانية بإخلاء منازلهم فورا
عبد اللطيف:نجاح منظومة التعليم الفني يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص والصناعة
غلق جزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين لإصلاح الفواصل المعدنية
محمد عبد اللطيف: التعليم المهني والتقني وسيلة مهمة لتلبية احتياجات سوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
نهى هجرس

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية.

وتألقت ريهام حجاج ، مرتدية فستان كاجوال قصير، وتميز الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام حجاج، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريهام حجاج ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام حجاج 

ريهام ريهام حجاج صور ريهام حجاج اخبار ريهام حجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

عمرو آدهم

أمير هشام: بعض مسئولي الزمالك حملوا أزمة الإيقاف التأديبي لمتولي

حسين الشحات

أول مهمة لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة في الأهلي

ترشيحاتنا

بعد الحج افتح صفحة جديده

علي جمعة: بعد الحج تفتح صفحة بيضاء مع الله فجدد إيمانك ولا تيأس من رحمته واملأ أيامك بالطاعة والتوبة

مسجد

هل يجوز الصلاة في مسجد منزل لغير المسلمين؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعين عبد المتعال موسى رئيسا للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد