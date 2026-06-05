فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية.

وتألقت ريهام حجاج ، مرتدية فستان كاجوال قصير، وتميز الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام حجاج، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريهام حجاج ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام حجاج