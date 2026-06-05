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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسعر أقل من المتوقع.. إطلالة غادة عادل تحظى بإعجاب الجمهور

غادة عادل
غادة عادل
ريهام قدري

تحل الفنانة غادة عادل ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في حلقة مرتقبة تعرض مساء الأحد المقبل، حيث تتحدث عن العديد من المحطات المهمة في حياتها الفنية والشخصية، وتستعرض أبرز الذكريات التي صنعت مسيرتها على مدار سنوات.

وخلال ظهورها في البرنامج، لفتت غادة عادل الأنظار بإطلالة أنيقة اتسمت بالبساطة والرقي، إذ اختارت ارتداء تايور باللون الأسود من إحدى العلامات المتخصصة في الأزياء النسائية الراقية. وجاء التصميم بقصة أنثوية مميزة مستوحاة من شكل ذيل حورية البحر، مع تفاصيل مكشكشة عند الحافة الخلفية أضفت لمسة من الأناقة على الإطلالة.

وصنع التايور من قماش التافتا المعروف بفخامته وانسيابيته، بينما بلغ سعره نحو 5100 جنيه، وفقا للسعر المعلن عبر موقع بيعه الإلكتروني.

وخلال الحلقة، تكشف غادة عادل عن كواليس عدد من الأعمال الفنية التي شكلت علامات بارزة في مشوارها، كما تتحدث عن تجاربها في السينما والدراما التلفزيونية، والتحديات التي واجهتها في بداياتها وحتى أصبحت واحدة من أبرز نجمات جيلها.

ومن المنتظر أن تتطرق الفنانة إلى ذكريات تعاونها مع عدد من كبار النجوم والمخرجين، إلى جانب الحديث عن الأعمال التي حققت نجاحا واسعا وتركت بصمة لدى الجمهور، فضلا عن رؤيتها للمشهد الفني الحالي والتغيرات التي شهدتها صناعة الدراما والسينما خلال السنوات الأخيرة.

وتعد غادة عادل من النجمات اللاتي استطعن الحفاظ على مكانتهن الفنية على مدار سنوات طويلة، من خلال تنوع أدوارها واختيارها لأعمال حققت حضورا جماهيريا لافتا، وهو ما يجعل ظهورها في البرنامج محل اهتمام كبير من جمهورها ومحبيها.

غادة عادل ملابس غادة عادل صاحبة السعادة

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