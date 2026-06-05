قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليار جنيه في 4 سنوات.. طفرة مالية غير مسبوقة تنتظر الدوري المصري
خسارة مفاجئة لفرنسا أمام كوت ديفوار في بروفة كأس العالم
ترامب عن إمكانية استخراج اليورانيوم: لا أرغب.. إيران ليست فنزويلا
ترامب: سأعيد إشعال الحرب مع إيران حال مقـ.تل جنودنا
تكافل بشروط.. 5 فئات تستحق الدعم النقدي المشروط وبقانون الضمان الاجتماعي الجديد
إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة
5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم
برلماني: الدعم النقدي يمنح المواطن حرية اختيار احتياجاته
رئيس إنبي يحسم الجدل حول نجوم الفريق.. ويكشف موقفه من الأهلي والزمالك وبيراميدز
شوقي غريب: تثبيت التشكيل ضرورة قبل المونديال.. وطريقة إسبانيا مستمرة أمام البرازيل
رسالة لكل الأبناء.. نادية شكري تكشف سبب مشاركتها فى «ورد على فل وياسمين» |خاص
رئيس "عليا النور": التصدي للاستهزاء بالمقدسات ليس أمرًا هامشيًا.. واستهداف الهوية والقيم عبر الأعمال الفنية مرفوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء| حظك اليوم الجمعة 5 يونيو 2026.. سيكون العمل مرنا

برج الجوزاء
برج الجوزاء
نهى هجرس

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونرصد لكم توقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

ينبغي عليك الانخراط في أنشطة مفيدة من شأنها أن تحفز نموك وتطورك، وستثبت الأنشطة الاستثمارية أنها مربحة

توقعات برج الجوزاء مهنيا

سيكون العمل مرناً خلال اليوم، ستكون في وضع يسمح لك بإنجاز مهامك على أكمل وجه واكتساب سمعة طيبة

 توقعات برج الجوزاء عاطفيا 

ستعمّ لحظات سعيدة في العائلة، ستشعرون بالكثير من الرومانسية والإثارة طوال اليوم

توقعات برج الجوزاء ماليا

أنفق المال لأغراض روحية وانخرط في الأعمال الخيرية، سيمنحك هذا الكثير من الرضا

توقعات برج الجوزاء صحيا 

ستتمكن من الحفاظ على لياقتك البدنية والبقاء سعيدًا، استغل وقتك على أكمل وجه

برج الجوزاء توقعات برج الجوزاء حظك اليوم برج الجوزاء برج الجوزاء ماليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

ترشيحاتنا

إسبانيا والعراق

العراق يفرض التعادل على إسبانيا في بروفة المونديال الأخيرة

دورى نايل

أحمد دياب: الدوري المصري الأفضل عربيا وإفريقيا

حسين لبيب

أمير هشام: حسين لبيب لن يدخل انتخابات الزمالك

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد