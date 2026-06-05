قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة إنبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر
قبل مد وقفها | نسبة ضريبة الأطيان الزراعية.. وماذا يعني قرار الحكومة الجديد؟
احمد ربنا.. ياسمين عز توجه رسالة للرجل السنجل
بعد تغيبه عن منزله .. التضامن تعيد طفلا إلى أسرته في قنا
رسميا الآن.. سعر الدولار بعد التراجع في البنوك
بوتين: أوكرانيا ارتكبت خطأً بجعل محادثات السلام علنية
حماس: وفد قيادي برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة
ما حكم ترك صلاة الجمعة دون عذر؟.. دار الإفتاء تحذر
مشهد فاجأ الجميع.. ما سبب الكدمة الحمراء على وجه الأمير أندرو؟
انخفاض جديد.. الذهب يتراجع 35 جنيها في تعاملات مساء اليوم
النيابة الفرنسية تحقق في شبهات تعذيب وجرائم حرب إسرائيلية بحق ناشطي أسطول الحرية
النصر ينافس الهلال على موهبة برشلونة في الميركاتو الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع إسرائيلي: تراجع معسكر نتنياهو لـ 50 مقعدًا وسط تصاعد الخلاف مع ترامب

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الائتلاف الداعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد مقعدين إضافيين هذا الأسبوع، ليتراجع إلى 50 مقعدًا فقط في الكنيست، مقابل صعود كتلة المعارضة الصهيونية إلى 60 مقعدًا، فيما حافظت الأحزاب العربية على قوتها عند 10 مقاعد.

ووفقًا للاستطلاع الذي أُجري بالتعاون مع معهد "بانيل فور أول"، عاد حزب الصهيونية الدينية إلى ما دون نسبة الحسم للمرة الثانية خلال أسابيع، بينما استفاد حزب الليكود من انتقال جزء من أصواته، مضيفًا مقعدين جديدين، إلا أن ذلك لم يعوض خسائر معسكر الائتلاف.

وفي معسكر المعارضة، واصل التحالف الذي يقوده نفتالي بينيت تصدره المشهد بحصوله على 23 مقعدًا، فيما ارتفع تمثيل حزب "إسرائيل بيتنا" إلى 10 مقاعد، وحصل حزب "ياشار!" المدعوم من جادي إيزينكوت على 17 مقعدًا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، جاء توزيع المقاعد على النحو التالي: الليكود 25 مقعدًا، تحالف بينيت 23، "ياشار!" 17، الديمقراطيون 10، إسرائيل بيتنا 10، عوتسما يهوديت 9، شاس 9، يهدوت هتوراه 7، حداش-تعل 6، ورعام 4 مقاعد، بينما فشلت أحزاب الصهيونية الدينية وأزرق أبيض وبلد والاحتياطيون في تجاوز نسبة الحسم.

كما كشف الاستطلاع عن معارضة واسعة داخل إسرائيل لأي ضغوط أمريكية على الحكومة بشأن القرارات العسكرية، إذ رأى 62% من المستطلعين أنه لا ينبغي لنتنياهو السماح للرئيس الأمريكي Donald Trump بتحديد طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية، مقابل 25% اعتبروا أنه لا يملك خيارًا سوى الاستجابة للمطالب الأمريكية، فيما لم يحسم 13% موقفهم.

وشمل الاستطلاع 500 مشارك من اليهود والعرب داخل إسرائيل خلال الفترة بين 3 و4 يونيو الجاري، بهامش خطأ يبلغ 4.4%.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكنيست معهد بانيل فور أول حزب الصهيونية الدينية نفتالي بينيت حزب إسرائيل بيتنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الاهلي

تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للأهلي .. تفاصيل

الجمعية العمومية لشركة الأهلي

تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم

بيريز

مرشح رئاسة ريال مدريد يهاجم فلورنتينو بيريز.. ويعد بمدرب عالمي

بالصور

أرخص 5 سيارات زيرو مناسبة للبنات والسيدات.. صور

سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات

مشروب منعش للصيف.. طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

لماذا يتم تجاهل اضطراب ADHD لدى الفتيات؟.. تعرف على الأسباب والأعراض الخفية

أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد