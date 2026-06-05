استطلاع إسرائيلي: تراجع معسكر نتنياهو لـ 50 مقعدًا وسط تصاعد الخلاف مع ترامب

أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الائتلاف الداعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد مقعدين إضافيين هذا الأسبوع، ليتراجع إلى 50 مقعدًا فقط في الكنيست، مقابل صعود كتلة المعارضة الصهيونية إلى 60 مقعدًا، فيما حافظت الأحزاب العربية على قوتها عند 10 مقاعد.

ووفقًا للاستطلاع الذي أُجري بالتعاون مع معهد "بانيل فور أول"، عاد حزب الصهيونية الدينية إلى ما دون نسبة الحسم للمرة الثانية خلال أسابيع، بينما استفاد حزب الليكود من انتقال جزء من أصواته، مضيفًا مقعدين جديدين، إلا أن ذلك لم يعوض خسائر معسكر الائتلاف.

وفي معسكر المعارضة، واصل التحالف الذي يقوده نفتالي بينيت تصدره المشهد بحصوله على 23 مقعدًا، فيما ارتفع تمثيل حزب "إسرائيل بيتنا" إلى 10 مقاعد، وحصل حزب "ياشار!" المدعوم من جادي إيزينكوت على 17 مقعدًا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، جاء توزيع المقاعد على النحو التالي: الليكود 25 مقعدًا، تحالف بينيت 23، "ياشار!" 17، الديمقراطيون 10، إسرائيل بيتنا 10، عوتسما يهوديت 9، شاس 9، يهدوت هتوراه 7، حداش-تعل 6، ورعام 4 مقاعد، بينما فشلت أحزاب الصهيونية الدينية وأزرق أبيض وبلد والاحتياطيون في تجاوز نسبة الحسم.

كما كشف الاستطلاع عن معارضة واسعة داخل إسرائيل لأي ضغوط أمريكية على الحكومة بشأن القرارات العسكرية، إذ رأى 62% من المستطلعين أنه لا ينبغي لنتنياهو السماح للرئيس الأمريكي Donald Trump بتحديد طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية، مقابل 25% اعتبروا أنه لا يملك خيارًا سوى الاستجابة للمطالب الأمريكية، فيما لم يحسم 13% موقفهم.

وشمل الاستطلاع 500 مشارك من اليهود والعرب داخل إسرائيل خلال الفترة بين 3 و4 يونيو الجاري، بهامش خطأ يبلغ 4.4%.