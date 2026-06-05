خضوع نتنياهو لترامب..الإسرائيليون يتمردون على واشنطن ويرفضون وقف حرب لبنان

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف العبرية، يوم الجمعة أن غالبية الإسرائيليين (62٪) يعتقدون أنه لا ينبغي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإملاء طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية.



يُظهر التحليل وجود اتفاق عام على هذه القضية عبر الطيف السياسي، حيث يرى 66% من ناخبي الائتلاف و62% من ناخبي المعارضة الإسرائيلية أنه لا ينبغي لنتنياهو الموافقة على مطالب ترامب بوقف الهجمات التي يخطط لها جيش الاحتلال الإسرائيلي على حزب الله في لبنان.

في غضون ذلك، يعتقد 25% أن نتنياهو ليس لديه خيار سوى الرضوخ لمطالب ترامب، بينما يقول 13% إنهم لا يعرفون.



يأتي هذا الاستطلاع في ظل " المكالمة الصاخبة " بين ترامب ونتنياهو، حيث شن ترامب هجوماً مليئاً بالشتائم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالباً إسرائيل بوقف الغارات الجوية المخطط لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيروت.