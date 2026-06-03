إعلام عبري: ترامب حذر نتنياهو عبر زوجته من عواقب تجاهل المطالب الأمريكية

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود توتر متزايد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية خلافات مرتبطة بالوضع الأمني في لبنان وخيارات التصعيد العسكري هناك.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلاً عن رجل الأعمال الإسرائيلي روني ماني، أن ترامب تواصل هاتفياً مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، طالباً منها التدخل لإقناع زوجها بالتراجع عن خطة مزعومة لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب المزاعم التي أوردها ماني، فإن الرئيس الأمريكي وجه رسائل حازمة إلى عائلة نتنياهو، ملوحاً بإجراءات قد تطال رئيس الوزراء وأفراد أسرته ومصالحهم داخل الولايات المتحدة في حال تجاهل المطالب الأمريكية المتعلقة بلبنان.

وأشار ماني، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن ترامب طلب من سارة نتنياهو ممارسة ضغوط على زوجها لتجنب أي تصعيد عسكري، مدعياً أنه لوّح بعقوبات مختلفة، كما تحدث عن إمكانية منح أفراد العائلة حق اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة إذا خسر نتنياهو الانتخابات المقبلة.

ووفقاً للرواية ذاتها، أبدت سارة نتنياهو تفهماً للموقف الأمريكي، قبل أن تنقل الرسائل إلى زوجها، ما مهّد لاحقاً لاتصال مباشر بين نتنياهو وترامب.

وتأتي هذه الادعاءات بالتزامن مع تقارير تحدثت عن مكالمة هاتفية متوترة جمعت الزعيمين خلال الأيام الأخيرة. وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤولين في البيت الأبيض أن ترامب أبدى استياءً من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ولا سيما الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي وجه انتقادات حادة لنتنياهو خلال الاتصال، مذكراً إياه بالدعم السياسي الذي وفرته واشنطن له خلال أزماته الداخلية والقضائية.