غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

أعلن مكتب إعلام محافظة قنا، عبر بيان رسمى له اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق متفرقة بنطاق مركزى نجع حمادى والوقف، غداً السبت، لإجراء أعمال صيانة.

فى نجع حمادى، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، عن قطع التيار الكهربائي المؤقت عن عدد من المناطق السكنية والحيوية بالمدينة، لإجراء الصيانة الدورية المخطط لها مسبقاً لضمان كفاءة واستقرار شبكة الكهرباء المغذية للمنطقة وتجنب أي أعطال مفاجئة مستقبلاً.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن أعمال الصيانة وفصل الخدمة سوف يبدأ في الصباح الباكر وتحديداً من الساعة 6 صباحاً، على أن تستمر الأعمال لمدّة ساعتين، وينتهي الانقطاع في تمام الساعة 8 صباحاً من نفس اليوم لتعود الخدمة إلى طبيعتها.

وأفاد بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن المناطق السكنية والشوارع المتأثرة بعملية فصل التيار، تشمل: منطقة العمارات السكنية بالترعة الضمرانية، منطقة شارع الجمهورية بداية من الشيخ هرمل وحتى السجيرات، بالإضافة إلى شارع العصارة.



فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق رئيسية بنطاق المركز غدًا السبت، لرفع كفاءة الشبكة وإجراء أعمال الصيانة الدورية المقررة.



وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركزومدينةالوقف، بأن قطع الخدمة لتنفيذ أعمال صيانة شاملة ومجدولة على محطة محولات المراشدة تبدأ أعمال الصيانة في تمام الساعة الخامسة 5 صباحاً، على أن تستمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة، ليتم إعادة التيار وعودة الخدمة بانتظام في تمام الساعة 8 صباحاً من نفس اليوم.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بأن المناطق التى سوف يشملها فصل التيار الكهربائى، تضم " مدينة الوقف الجديدة ونواحيها، منطقة الخمسين، منطقة الرنان، عزبة علام".



وتهيب الوحدتين المحليتين لمركزى نجع حمادى والوقف، المواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة، بالإضافة إلى المخابز، والمستشفيات، والمنشآت الخدمية والحيوية الواقعة في نطاق هذه المناطق، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم من الطاقات البديلة أو الاحتياجات اليومية خلال فترة الفصل المحددة وحتى عودة التيار الكهربائي لطبيعته.