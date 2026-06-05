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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معركة الـ RPG في قنا..الداخلية تسحق ترسانة أسلحة وتصفي 7 مسجلين خطر

ارشيفية
ارشيفية
كتب محمد عبدالله :

بقبضة لا ترحم فوضى السلاح والمخدرات، نجح قطاع الأمن العام والمركزى في تصفية بؤرة الموت بـ "الحجيرات"، إثر معركة بالذخيرة الحية وقذائف الـ “RPG” انتهت بمصرع 7 مسجلين خطر، وإحباط ترويج صفقة مخدرات وأسلحة ضخمة قيمتها 45 مليون جنيه

بداية الضربة الأمنية 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (عناصر إجرامية – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " قتل، مخدرات، سلاح نارى ، حريق عمد" ) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها ، وإتخاذهم من قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

الداخلية تستهدف المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر البؤرة بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق قذائف نارية من مدفع أر بى جى تجاه القوات وقد أسفر التعامل عن إصابة إثنين من قوات الشرطة ومصرع 7 من عناصر البؤرة.. وضبط بحوزتهم (13 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 28 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 14 قطعة سلاح نارى " مدفع أر بى جى، 2 رشاش متعدد، 10 بنادق آلية ، طبنجة" - عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ) هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطة بقرابة (45) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة الأسلحة النارية

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

و طبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

معركة اربيجي ترسانة أسلحة

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