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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العملات الأجنبية تستقر في السوق الرسمية لليوم الثاني.. الدولار بـ 51.75 جنيه واليورو يسجل 60.19 جنيه

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقرت أسعار العملات الأجنبية لليوم الثاني على التوالي وذلك بالتزامن مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 5-6-2026 دون تغيير.

سعر العملات الأجنبية

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية أمام الجنيه، ثباتا بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية منذ ختام تعاملات أمس.

العملات الأجنبية

سعر الدولار 

وسجل سعر الدولار 51.75 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 60.19 جنيه للشراء و 60.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 69.59 جنيه للشراء و69.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 37.23 جنيه للشراء و37.34 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون الدنماركي

وسجل الكرون الدنماركي 8.05 جنيه للشراء و8.07 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي 

وبلغ الكرون النرويجي 5.56 جنيه للشراء و 5.57 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.53 جنيه للشراء و 5.54 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 65.56 جنيه للشراء و 65.75 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الـ100 ين ياباني

ووصل سعر الـ100 ين ياباني 32.37 جنيه للشراء و 32.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي 

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36.93 جنيه للشراء و 37.03 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني إلى 7.64 جنيه للشراء و 7.66 جنيه للبيع.

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