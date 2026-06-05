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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026
نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026
ياسمين بدوي

 رابط نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة الترم الثاني  ، متاح الآن على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

يمكن الآن لجميع طلاب سنوات النقل 2026 وأولياء أمورهم ، الدخول على رابط نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة الترم الثاني من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Stages 

 رابط نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة الترم الثاني  ..خطوات الاستعلام

  • ادخل على رابط نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 https://www.gizaedu.net/Results/Stages 
  • حدد المرحلة الدراسية
  • حدد الصف الدراسي
  • اكتب الرقم القومي
  • اضغط على عرض النتيجة

 نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة الترم الثاني

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ، والوصول إلى رابط نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 https://www.gizaedu.net/Results/Stages ، تتاح نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 أولا من خلال خدمة المحادثة الآلية 

الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 من خلال خدمة المحادثة الآلية ، سيكون بشكل غير مجاني ، حيث ستظهر للمستعلم رسالة نصها كالتالي :

 "اهلا بك, للحصول على نتيجتك
الخطوة الاولى: قم بالضغط على زر إتمام عملية الدفع للإستعلام عن النتيجة.
الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر إستلام النتيجة.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة : أن  نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026  سيتم اتاحتها كذلك من خلال خدمات 0900 الشهيرة ، بعد دفع الرسوم المطلوبة ، ثم يتم بعد ذلك إتاحتها بشكل مجاني بالرقم القومي على رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 ، ثم يتم إعلانها بالشكل التقليدي والمتعارف عليه من خلال تعليقها في أماكن ظاهرة داخل مقرات المدارس .

لينك نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزه 2026 

لينك نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزه 2026  على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة هو لينك واحد لجميع طلاب المحافظة وهو لينك رسمي على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، ويمكن الوصول إليه بضغطة واحدة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Stages 

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 نتيجة صفوف النقل بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة محافظة الجيزة

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