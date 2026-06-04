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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

نتيجة الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
ياسمين بدوي

ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، في المدارس التي انتهت رسمياً من أعمال التصحيح ورصد الدرجات .

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. تم إعلانها رسميا على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، في شكل قوائم كاملة تعلن نتيجة كل طالب بالاسم ورقم الجلوس والرقم القومي ودرجاته في المواد الأساسية ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع ومجموعه الكلي 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026

وأعلنت معظم المدارس نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 بالألوان ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي شددت على اعلان نتيجة صفوف المرحلة الابتدائية يتم بالالوان وليس الدرجات.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. دلالات الألوان الأربعة

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم ان دلالات الألوان الأربعة التي تظهر بها  نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 بالألوان مؤكدة ما يلي :

اللون الأزرق : يفوق التوقعات دائما ( من 85% الى 100% )
اللون الأخضر : يلبي التوقعات (من 65% لأقل من 85% )
اللون الأصفر : يلبي التوقعات أحيانا (من 50% لأقل من 65% )
اللون الأحمر :  أقل من المتوقع ( أقل من 1% الى اقل من 50% )

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages 

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة .. خطوات الإستعلام

نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس الصف الخامس الابتدائي

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