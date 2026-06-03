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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026
ياسمين بدوي

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ، على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

 

ويشهد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الآن ، تداولا لصور قوائم نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

كشوف نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ، توضح اسم الطالب ورقم الجلوس والرقم القومي ودرجاته في المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع والمجموع الكلي ، وحالة الطالب ( ناجح - له دور ثاني - باقي للإعادة )

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، تم إتاحتها مجاناً داخل مقرات المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور .

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..بالدرجات

ظهرت نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني على الصفحات الرسمية لبعض المدارس على فيس بوك بالدرجات وليس بالألوان أو التقديريات

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني .. هل يعتمدها الوزير؟

ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ظهورنتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني في المدارس لا يحتاج إلى اعتماد رسمي من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ، يكون مسئولية كل مدرسة حسب موعد انتهاءها من التصحيح ورصد الدرجات

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

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May be an image of ‎blueprint and ‎text that says '‎I.C.T علوم ومنقولون دراسات 30.5 E,0 14.5 الاعدادى :ግ الصف عربى 31.5 35 14.5 50 17 46.5 65 37 14.5 46 57 13.5 33.5 39.5 15 33.5 55 عیمی 28.5 50.5 36.5 33.5 29.5 32 15.5 المدرسة مديرة 30.5 حسين 820 محمد اياد میستوی مصطفی 2026 الاعدادی للصف ناجحون الاعدادی 47.5 16 165 عربى 15.5 15.5 38.5 46.5 46.5 38.5 822 محمد بدر 17 براء 32.5 58.5 39.5 48.5 37 32,5 16.5 52.5 36 39.5 65.5 15.5 16 49.5 يوسف 36.5 16.5 17 31.5 38 15.5 20 39 35 مديرة 39.5 28 60 46 عبدالله 840 31 عمار 32‎'‎‎
May be an image of ‎blueprint and ‎text that says '‎2026 الاعدادى للصف علوم 40 49.5 ومنقولو ناجحون الاعدادى الاول 20 15.5 48 19,5 48 15.5 58.5 34 16 36 20 33.5 80 842 58.5 46.5 19.5 ي 28.5 اللور 843 مصطف 35 34.5 اقلاديوس 844 14 عصاد فادى 58 57.5 عبده ज عیدالحمید 846 14 الدین ثابت 847 36 33 الدين 57 كبيرلس مالزن 850 ك 58.5 36.5 33.5 مديرة 56.5 39 منى 59.5 مصطفی احمد دین رياضيات دراسات E,0 14.5 55.5 13.5 30.5 مصطفی 56 27.5 55.5 27 34.5 37 32 17 33.5 27 39 20 16 المدرسة مديرة 59.5 38 70.5 874 58.5 875 شفیق عاطف‎'‎‎
May be an image of ‎text that says '‎دين 20 دراسات 17 الصف 19.5 20 876 م 35.5 36 65 49 39.5 31 33 49 50.5 51 48.5 51 31 15 15 45 882 45 15.5 883 58 28 37.5 885 15 44 58.5 جنة 886 R87 74 889 مديرة 76 محمد 893 79 مصطفى علوم دراسات 16.5 36.5 36 36 39.5 35 48.5 49 81 50.5 30 38.5 897 48 16.5 31.5 18.5 898 40 36 46 54.5 19 حبببه 32 35.5 39.5 45.5 29.5 31.5 17.5 52 19.5 33 902 رانمي 37.5 903 50.5 904 سعد مجدی 906 39.5 مديرة منی 37.5 907 92 96‎'‎
May be an image of ‎blueprint and ‎text that says '‎علوم ومنقولون ناجحون الاعدادى دراسات 40 20 32.5 18 910 29 39 50 17 48 97 18.5 35 17.5 59 73 73 914 60 46.5 32.5 39 39 39 17 915 57.5 16.5 زمزم 916 917 37.5 919 920 104 105 19.5 36.5 106 المدرسة مديرة 38 الکتترول مصطفی ناجحون 12.5 50 20 46.5 36 38 17 928 58.5 36 16.5 60 19.5 37.5 35 49 16 فربد 34 51 حسين 35.5 49 59 47.5 31.5 934 31 لوهاد 30 73 کنری 935 58.5 52 936 44.5 32 لميمر 937 عبده المدرسة مديرة 39 942 مهرالیل الكنترول مصطفی‎'‎‎
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نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني الصف الأول الإعدادي

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