دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تسبب الفشل الكلوي.. هيئة الدواء تحذر من المضادات الحيوية

قد تسبب الفشل الكلوي| هيئة الدواء تحذر من المضادات الحيوية
قد تسبب الفشل الكلوي| هيئة الدواء تحذر من المضادات الحيوية
ولاء خنيزي

في تحذير جديد يعكس خطورة الاستخدام غير المنضبط للأدوية، شددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة عدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية، مؤكدة أن المفهوم الشائع بأن “كل تعب يحتاج مضادًا حيويًا” يُعد من أخطر الأخطاء الصحية المنتشرة.

«ليست لكل الأمراض».. رسالة حاسمة من هيئة الدواء

أكدت الهيئة في تقريرها التوعوي أن المضادات الحيوية تُستخدم فقط لعلاج العدوى البكتيرية، ولا تمتد فعاليتها إلى الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

وأوضحت أن الإفراط في استخدامها أو تناولها بشكل خاطئ يؤدي إلى ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، وهي من أخطر التحديات الصحية عالميًا، حيث تفقد الأدوية قدرتها على القضاء على البكتيريا، ما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

استخدام خاطئ.. ومضاعفات قد تهدد الحياة

وحذّرت الهيئة من أن تناول المضادات الحيوية بجرعات غير مناسبة أو دون استكمال المدة العلاجية قد يؤدي إلى:

  • فشل العلاج وعدم الاستجابة له
  • زيادة مقاومة البكتيريا للأدوية
  • تكرار العدوى بصورة أشد

كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الطبيب والصيدلي، وعدم تداول الأدوية بين الأشخاص، حتى وإن تشابهت الأعراض.

تقارير طبية: أضرار تتجاوز المتوقع

وفي سياق متصل، كشف موقع NP Istanbul الطبي عن مجموعة من المضاعفات المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية، والتي قد يغفل عنها كثيرون.

أبرز هذه الأضرار:

  • تفاعلات تحسسية خطيرة قد تبدأ بطفح جلدي وتنتهي بمضاعفات حادة
  • تأثيرات على الكبد تتطلب أحيانًا متابعة طبية دقيقة 
  • مشكلات في الكلى قد تصل إلى الفشل الكلوي في بعض الحالات
  • اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان والقيء
  • خلل في البكتيريا النافعة بالأمعاء
  • احتمالات زيادة الوزن، خاصة لدى الأطفال

نصائح مهمة لتجنب المخاطر

ولتفادي هذه المضاعفات، ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإرشادات الأساسية:

  • عدم استخدام المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية
  • الالتزام بالجرعة والمدة المحددة بالكامل
  • عدم التوقف عن العلاج عند الشعور بالتحسن
  • تجنب استخدام أدوية الآخرين
  • إبلاغ الطبيب بأي أمراض مزمنة أو أدوية أخرى

كما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بـ البروبيوتيك مثل الزبادي والكفير، للمساعدة في استعادة توازن البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي.

مسؤولية جماعية لحماية الصحة العامة

واختتمت هيئة الدواء المصرية تحذيرها بالتأكيد على أن الحفاظ على فعالية المضادات الحيوية مسؤولية مشتركة بين الأطباء والمرضى، تتطلب وعيًا مجتمعيًا والتزامًا صارمًا بالإرشادات الطبية، لتجنب الوصول إلى مرحلة تصبح فيها العدوى البسيطة خطرًا يصعب علاجه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترشيحاتنا

مؤتمر

موافقة جديدة على علاج حديث لمرضى المايلوما المتعددة في مصر

رانيا المشاط

اختيار رانيا المشاط مفوضًا في المبادرة العالمية "تحالف مستقبل التعاون الإنمائي"

حسين هريدي

دبلوماسيون: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا حاسما للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد