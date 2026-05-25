خالد الغندور لـ محمد شحاته: نيته طيبة

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى محمد شحاته لاعب الزمالك بعد الفترة الصعبة التي كان يمر بيها بعد وفاة والده.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" نية شحاتة الطيبة وحب اللاعبين لبعضهم هي اللي جابت الدوري والخسارة بتعلمك وترجع تكسب بطولة اغلي واعلي ولازم الناس تفهم ان الكرة مكسب وخسارة مش مكسب فقط و ان سبب الخسارة مش حكم ولا غمزة ولكن اخطاء بتتعلم منها عشان ترجع اقوي ".



علق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، علي اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، للقائمة المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية: "ثنائي الزمالك محمد شحاتة ومحمد إسماعيل كانوا يستحقوا الانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026، بسبب الموسم الرائع اللي قدموه مع المنتخب".

وأضاف: "مع احترامي لمحمد عبدالمنعم، لاعب كبير جدا، لكنه غائب عن الملاعب منذ سنة ونصف، هل سيكون جاهز للمشاركة أساسيا في تشكيل مصر الأساسي بكأس العالم؟".