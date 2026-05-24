الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد السيد يتحدث عن نهائي الكونفدرالية: ضربة الجزاء كانت لحظة صعبة.. وساندنا محمد شحاتة بعد المباراة

كشف محمد السيد لاعب الزمالك، تفاصيل الأجواء التي عاشها الفريق خلال نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الإرهاق وضغط المباريات كانا من أبرز أسباب خسارة اللقب، إلى جانب صعوبة الحسم عبر ركلات الترجيح.

وأوضح محمد السيد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت ماكس، أن الفريق خاض النهائي في ظروف بدنية صعبة للغاية، خاصة بعد العودة من السفر مباشرة دون الحصول على فترة راحة كافية، مشيرًا إلى أن اللاعبين دخلوا التدريبات فور العودة استعدادًا للمباراة.

وأضاف أن الزمالك قدم ما لديه خلال اللقاء، لكن الإرهاق كان واضحًا على اللاعبين، موضحًا أن ركلات الجزاء دائمًا ما تكون خارج الحسابات وتعتمد على التوفيق والتركيز، واصفًا إياها بأنها “50/50”.

وتحدث لاعب الزمالك عن اللحظة التي حصل فيها على ركلة جزاء خلال المباراة النهائية، مؤكدًا أن الشعور في تلك اللحظة كان صعبًا للغاية، خاصة مع إدراك اللاعب أن عليه تحمل مسؤولية كبيرة أمام الجماهير وفي مباراة بحجم النهائي القاري.

كما تطرق محمد السيد للحديث عن زميله محمد شحاته ، مشيدًا بما قدمه رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي مر بها بعد وفاة والده، مؤكدًا أن اللاعب أظهر شخصية قوية وقدم مباراة كبيرة وكان من أفضل عناصر الفريق خلال فترات عديدة من الموسم.

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك حرصوا على دعم محمد شحاتة بعد المباراة، خاصة بعد إهدار ركلة الجزاء، مؤكدًا أن الجميع أكد له أن إضاعة الركلات أمر طبيعي يحدث مع أكبر لاعبي العالم، وأن الأهم هو التركيز على البطولات المقبلة وعدم الاستسلام للحزن.

واختتم محمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق أغلق صفحة النهائي القاري سريعًا من أجل التركيز على التحديات القادمة، مشددًا على أن لاعبي الزمالك يمتلكون شخصية قوية وقدرة على العودة والمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل. 

نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد
رانيا أبو النصر
كفتة البذنجان
2CV الكلاسيكية
