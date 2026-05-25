خرجت من الباب الضيق.. أندية فقدت لقب الدوري الموسم الحالي

انتهت منافسات موسم 2025-2026 والذي شهد أبطال جدد لمختلف مسابقات الدوري الكبري.

وكان للدوري المصري نصيب في تغيير هوية بطل الدوري حيث نجح الزمالك في تحقيق لقب البطولة للمرة ال15 في تاريخه متفوقا على بيراميدز الوصيف وغريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثالث.

الدوري السعودي

في الدوري السعودي نجح نادي النصر في تحقيق اللقب بعد غياب منذ أخر تتويج في موسم 2018 - 2019.

جاء فوز النصر بلقب الدوري السعودي في الجولة الأخيرة بعد منافسه شرسة مع غريمه الهلال.

الدوري الإنجليزي

وتوج بطل جديد في الدوري الإنجليزي، حيث عاد أرسنال لذكريات الزمن الجميل بتحقيق بطولة الدوري أيضا في الجولات الأخيرة بعد تعثر مانشستر سيتي.

وكان أخر لقب توج به الجانرز في الدوري الإنجليزي يعود لموسم 2003-2004 بقيادة فينجر.

سقوط صن دوانز

على الرغم من تحقيق فريق صن دوانز للقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخيه على حساب فريق الجيش الملكي المغربي لكن فقد الأصفر البطولة المحلية.

خسر فريق صن دوانز بطولة الدوري الجنوب إفريقي لحساب منافسه أورلاندو بايرتس.

سقوط صن دوانز جاء في الجولة قبل الأخيرة من البطولة أمام فريق جلاكسي بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين.

الدوري الإسباني

وابتعد فريق ريال مدريد عن لقب بطولة الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة بعد موسم كارثي حل بنادي العاصمة الإسبانية.

وشهد موسم ريال مدريد سقوط كارثي سواء محليا أو قاريا بابتعاده عن البطولات رغم النجوم الكثر في الفريق.

بطل جديد في تونس والمغرب

وسقط فريق الترجي التونسي للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري فيما عاد فريق الإفريقي من جديد لتحقيق اللقب الغائب منذ 11 عاما.

وكان سقوط الوداد المغربي مدوي في الدوري حيث حل في المركز الرابع برصيد 40 نقطة وتصدر الرجاء المسابقة برصيد 42 نقطة