الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026
فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026
ولاء خنيزي

أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن الحسابات الفلكية الخاصة بشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، والتي كشفت عن الموعد المتوقع لوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي يظل مرهونًا بثبوت رؤية الهلال.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات ستوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية.

 

تفاصيل ميلاد هلال ذي الحجة

أوضح المعهد أن هلال شهر ذي الحجة سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة، يوم السبت 16 مايو 2026، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، وهو يوم تحري الهلال.

وأكدت الحسابات أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد قبل غروب شمس هذا اليوم في جميع الدول العربية والإسلامية، ما يجعل رؤيته غير ممكنة في يوم الرؤية.

 

مواعيد غروب القمر يوم الرؤية

تشير البيانات إلى أن القمر سيغرب قبل الشمس في ذلك اليوم بفترات متفاوتة، حيث يغيب في مكة المكرمة قبل الغروب بنحو 13 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 7 دقائق، بينما تتراوح مدة غروبه في باقي محافظات مصر بين 5 و12 دقيقة، وفي عدد من العواصم العربية والإسلامية بين دقيقة و35 دقيقة.

 

بداية شهر ذي الحجة فلكيًا

وبناءً على هذه المعطيات، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

 

التقويم الهجري.. نظام يعتمد على القمر

يعتمد التقويم الهجري على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض، ويتكون من 12 شهرًا تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة. 

ويُستخدم هذا التقويم في تحديد المناسبات الدينية الإسلامية، خاصة في المملكة العربية السعودية.

ويرجع تأسيس التقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي جعل من هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عام 622 ميلاديًا بداية للتأريخ الهجري.

 

الرؤية الشرعية تبقى الحسم النهائي

ورغم دقة الحسابات الفلكية، تبقى الرؤية الشرعية للهلال هي العامل الحاسم في تحديد بداية شهر ذي الحجة، ومن ثم تحديد الموعد الرسمي لوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك في مختلف الدول الإسلامية.

المجلس النرويجي للاجئين: وقف إطلاق النار سيفيد المساعدات المقدمة لإيران

المجلس النرويجي للاجئين: وقف إطلاق النار سيفيد المساعدات المقدمة لإيران

ارتفاع النفط الكويتي إلى 121.09 دولار للبرميل

ألمانيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وتدعو إلى إنهاء الحرب بشكل دائم

